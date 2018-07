Protecció Civil activa el pla Inuncat per pluja forta

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la pluja intensa que s'ha produït aquest matí i que es mantindrà les pròximes hores. La pluja ha causat incidències sobretot al Barcelonès, on s'han superat els 40 l/m2 en 30 minuts. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards, la L3 del metro ha patit un tall durant gairebé una hora entre Montbau i Canyelles –que s'ha pogut solucionar a les 10.26– i hi ha dos carrils de circulació tallats a la C-31 a Badalona en sentit Barcelona per bassals d'aigua.

També hi ha baixos inundats i acumulacions d’aigua als carrers de la ciutat. Protecció Civil avisa que, en les pròximes hores, es poden generar incidències a causa dels forts xàfecs al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva. Amb el pas de les hores les tempestes aniran afectant tot el quadrant nord-est. I a les comarques del Bages, el Moianès i Osona també s’han registrat precipitacions intenses que es poden mantenir les pròximes hores.

Al metro, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona, la incidència per aigua s'ha detectat a la L3 a les 9.36 i s'ha activat el servei parcial a la línia: entre Zona Universitària i Montbau i entre Canyelles i Trinitat Nova.

⚠️🚇 L3 #metrobcn: funciona entre Zona Universitària i Montbau i entre Canyelles i Trinitat Nova. Sense servei entre Montbau i Canyelles. — TMBinfo (@TMBinfo) 16 de juliol de 2018

Els passatgers que hi havia al metro s'han reconduït cap a la xarxa de bus. Concretament, cap a les línies 27 i H4. A les 10.26 ja s'ha pogut normalitzar el servei.

Les tempestes també han obligat a espaiar els aterratges d'avions al Prat (Baix Llobregat) i els trànsits en ruta cap a aquesta instal·lació, cosa que provoca retards. El gestor de navegació aèria a Espanya, Enaire, ha informat en el seu compte de Twitter que l'episodi de pluja els ha obligat a prendre aquesta decisió per qüestions de seguretat.

"Per seguretat, demores significatives a Barcelona-el Prat a causa de tempestes. Estem espaiant més els aterratges i trànsits en ruta cap a aquest aeroport", s'explicita en un dels tuits.

Fonts de l'aeroport del Prat, un dels que registra més trànsit aeri d'Espanya, en especial durant la temporada d'estiu, han assenyalat a Efe que fins ara el funcionament d'aquesta instal·lació era "normal".