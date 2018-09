La pluja complica la circulació a les carreteres catalanes

Matí complicat a la xarxa viària. La pluja d'aquest matí està deixant retencions en punts com l'A-2, on hi ha fins a 16 quilòmetres de cua en direcció Barcelona a l'altura de Sant Joan Despí. També hi ha dificultats a la B-20 i a la B-10 a l'accés a la ciutat, amb onze i deu quilòmetres de retenció respectivament, segons les dades del Servei Català de Trànsit. A la C-58, a l'altura de Badia del Vallès, hi ha cues de més de vuit quilòmetres en direcció Barcelona i la circulació en aquesta via també és complicada a l'altura de Ripollet en direcció Manresa.

Les complicacions es reparteixen pel conjunt del país i afecten punts com la B-30 en direcció Tarragona, amb retencions importants a l'altura de Sant Cugat; la B-23 al Papiol, on hi ha set quilòmetres de cues; la C-17 a Parets del Vallès, amb sis quilòmetres de retencions, i la C-31 a Badalona.

Els accessos a la ciutat de Barcelona estan especialment col·lapsats aquest matí.