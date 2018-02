Les sol·licituds d'arrelament social disminueixen un 7% el 2017

Les sol·licituds d'arrelament social han disminuït un 7,2% durant el 2017 a Catalunya, segons l'informe d'activitat en matèria d'estrangeria i refugi del 2017 de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania presentat aquest dijous. L'any passat a Catalunya es van tramitar 10.748 informes per renovar els permisos de residència que gestiona l'estat espanyol.

La majoria dels 10.748 sol·licitants són del Marroc (17%), seguits d'Hondures (13%) i el Pakistan (12%). Més de la meitat són homes (58%), mentre que les dones són el 42%. Del total d'informes, un 88,2% s'han resolt favorablement. La disminució és generalitzada, però Amorós ha destacat l'excepció del cas d'Hondures, que s'incrementa. Pel que fa a aquesta nacionalitat, i tot i que no ha donat dades precises, Amorós ha alertat que hi ha cada cop més dones hondurenyes que arriben de manera irregular i sistemàtica i que es troben en situació de vulnerabilitat.

Segons el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, la baixada sembla indicar que "hi ha menys persones en situació d'irregularitat", encara que ha alertat que se'n segueixen produint noves situacions en col·lectius vulnerables.

Amorós ha posat com a exemple l'augment de dones provinents d'Hondures de manera irregular o les denegacions d'asil generalitzades a persones de nacionalitat veneçolana i ucraïnesa que "generarà un problema el 2018".

De les 1.116 persones refugiades que hi ha a Catalunya en el programa estatal, 200 ja han iniciat el mentoratge en 88 grups d'acollida, amb 335 mentors voluntaris. Amorós ha lamentat que l'estat espanyol és un dels estats europeus "que més respon en sentit negatiu" a les sol·licituds d'asil.

"Aquestes persones passen de tenir un programa que els protegeix a no tenir res i estar en situació d'irregularitat", ha dit el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Segons Amorós, encara "no ha passat en grans xifres", però sí que ha començat a passar aquest 2017 la denegació de manera generalitzada de les peticions d'asil de persones de nacionalitat veneçolana i ucraïnesa, la qual cosa els "preocupa".

"Ens estem preparant per fer-hi front amb dificultats de tota mena. Venim d'un any molt complicat", s'ha queixat Amorós. Tot i això, amb relació a l'asil Amorós ha destacat que Catalunya ha passat de tenir 495 persones seguint el Programa Estatal d'Acollida el 2016 a 1.116 el 2017. Malgrat tot, Amorós ha criticat que, tot i ser un "creixement important", continua sent "insatisfactori" ja que la crisi de refugiats "ens hauria d'obligar a acollir moltes més persones".