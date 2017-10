Ensurt a Madrid per un vehicle abandonat a la Gran Vía

La policia de Madrid ha tallat la cèntrica Gran Vía després de detectar un vehicle mal estacionat que han considerat sospitós. Tot i que la policia s'ha afanyat a explicar que el tall de circulació era el "protocol habitual", la restricció ha generat certa alarma i confusió entre els madrilenys. El tall de circulació s'ha fet poc després de les set de la tarda i ha durat poc més d'una hora. Els agents, ajudats per la patrulla canina, han inspeccionat el vehicle, que, un cop s'ha comprovat que no tenia explosius, ha estat retirat per la grua. Espanya està en el nivell 4 d'alerta terrorista. Només hi ha un nivell per sobre.

Gran Vía cortada por abandono de vehículo en la calzada. Activado protocolo habitual. — Policía de Madrid (@policiademadrid) 26 d’octubre de 2017

El vehicle sospitós, un Nissan Qashqai de color negre, tenia les claus posades i els llums encesos, segons Emergències de Madrid. El tall de circulació ha afectat des de la plaça España fins a la plaça de Callao.