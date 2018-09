Macrooperatiu policial per escorcollar 23 clíniques d'iDental

Macrooperatiu per escorcollar i recopilar proves sobre el tancament de les clíniques iDental. Uns 300 agents de la Policia Nacional han entrat a 23 clíniques de la cadena en 21 províncies de l'Estat per confiscar equips informàtics i qualsevol informació útil per als pacients afectats pel tancament sobtat de les clíniques, que els va deixar en molts casos amb tractaments pagats que no es van fer mai. Les proves serviran per elaborar un inventari d'actius.

Fonts policials han informat a l'agència Efe que l'operació Apolonia, ordenada pel jutjat d'instrucció número 5 de Madrid, afecta diferents províncies i un total de 23 de les 24 clíniques iDental. El presumpte frau va adquirir tal dimensió que el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata n'ha assumit la investigació.

Els agents s'enduran equips informàtics de les clíniques amb els expedients mèdics dels afectats perquè puguin denunciar la seva situació. A més, això permetrà fer un inventari perquè l'ORGA (Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius) procedeixi a la venda anticipada per a un possible rescabalament econòmic als afectats.

El 3 d'agost ja es van fer escorcolls en 19 clíniques. La policia calcula "milers o desenes de milers de perjudicats" repartits per tot Espanya i l'existència d'una complexa estructura societària i de finançament.