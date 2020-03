La policia ja investigava el bar que va destapar l’escàndol d’explotació de menors

L’adolescent tutelada per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) que va ser víctima d’una violació en grup la Nit de Nadal havia passat, hores abans que l’agredissin, per un bar del barri de Son Gotleu, a Palma. Allà li havien fet ofertes perquè es prostituís, tot i que només tenia 13 anys, segons va explicar ella mateixa a la Policia Nacional. Aquesta declaració va destapar la caixa dels trons: va fer que els mitjans de comunicació posassin el focus en l’explotació sexual de menors i que l’IMAS, presidit per Javier de Juan, fes públic el 13 de gener que 16 adolescents sota la seva tutela n’havien estat víctimes. L’escàndol que va esclatar i ha arribat al Congrés encara perdura. Però aquelles ofertes no eren estranyes, ja que el bar on es va destapar tot ja era conegut entre els tutelats i circulava que era un lloc on es facilitava l’explotació de menors. És més: la Policia Nacional ja l’investigava, segons han confirmat a l’ARA Balears fonts amb accés a informació del cas.

La Policia Nacional, oficialment, no ha volgut fer cap comentari sobre la investigació d’aquest bar, perquè el cas encara està obert. Però un mes i mig després de la violació en grup, el cos va fer públic que havia arrestat una dona d’origen dominicà, de 50 anys, i un home d’origen guineà, de 41 anys, com a presumptes autors d’un delicte de prostitució de menors. I va vincular aquestes dues detencions amb el cas de l’adolescent violada la Nit de Nadal. L’al·lota havia explicat als agents que una dona de mitjana edat que treballava al bar era qui facilitava menors als homes. Els presumptes autors i implicats en la violació -vuit menors de 18 anys i un de més gran- ja els havien arrestat setmanes abans.

El Consell de Mallorca no ha volgut confirmar -precisament perquè la investigació encara està en marxa- si havia estat l’IMAS qui havia denunciat què passava en aquest bar. Però no seria la primera vegada que la institució alerta les autoritats d’una situació com aquesta. El 23 de desembre, sense anar més lluny, la Guàrdia Civil havia arrestat tres homes a Palma, Calvià i Santanyí per violar i explotar sexualment com a mínim cinc menors, un de tutelat per l’IMAS, que és qui va alertar el cos policial. Els tres pederastes no tenien relació entre ells, segons va publicar el Diario de Mallorca, i un, que era alemany, venia expressament a l’illa només per mantenir relacions sexuals amb menors.

Mesures a partir del 2016

Aquesta vigilància de l’IMAS pel que fa a l’explotació sexual és relativament nova. Durant molts anys aquest problema, que és una realitat dins i fora dels centres de menors, s’ignorava. Segons fonts del Consell -i tal com ha explicat la consellera d’Afers Socials del Govern, Fina Santiago-, l’alarma no va saltar fins a l’any 2015. Llavors es varen començar a prendre mesures per determinar fins a quin punt la situació era greu, i afrontar-la. El 2016 es va fer un primer protocol contra l’abús i l’explotació sexual de nins i adolescents, que involucrava diferents administracions -incloent-hi l’IMAS, el Govern, els cossos policials i la Fiscalia- i no se centrava només en els centres de menors. També es varen formar un miler de professionals de diferents àmbits. Aquell mateix protocol es va revisar i actualitzar dos anys després, el 2018, per resoldre mancances que s’hi havien detectat.

Entremig, el 2017, la direcció de l’IMAS va emetre una instrucció interna que indicava com s’havien de detectar els possibles casos d’abusos i explotació sexual, i què s’havia de fer en aquestes situacions. Indicava, per exemple, que calia notificar-ho al Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) -una base de dades estatal a la qual accedeixen també els cossos policials- i denunciar-ho a la Fiscalia. De fet, als centres de l’IMAS, fins llavors ni tan sols es controlava d’una manera centralitzada un dels principals factors de risc: les fugides dels menors tutelats -sortides del centre sense permís o incompliments en tornar-hi a l’hora acordada-. Fins llavors cada centre s’encarregava de registrar -o no- aquelles escapades, però a partir d’aquell moment l’IMAS en va reclamar un informe mensual. Havien descobert que podien ser un indicador per detectar l’explotació.

Totes aquestes mesures varen fer que entre el 2018 i el 2019 el problema es destapàs amb tota la seva cruesa. Segons fonts del Consell de Mallorca, va ser llavors quan es varen començar a tenir xifres i dades que indicaven fins a quin punt la situació era greu. I ja hi estaven actuant, però la societat ni tan sols ho sabia -perquè no s’hi interessava i perquè tampoc s’havia comunicat-.

L’administració fa poc que afronta el problema i encara té moltes mancances per resoldre. El RUMI, per exemple, ni tan sols té una casella que permeti marcar la categoria d’explotació sexual, fet que dificulta molt que serveixi per fer-ne un seguiment analític. A més, els casos d’explotació sexual de menors de fora dels centres, que són la majoria, són més complicats de detectar per l’administració. Cal tenir en compte que només durant l’any passat la unitat de valoració d’abusos sexuals de l’IMAS va estudiar els casos de prop de 250 nins i adolescents.