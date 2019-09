La policia municipal de Madrid farà servir pistoles elèctriques

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciat aquest dimarts al ple de la capital que els agents de la policia municipal faran servir pistoles elèctriques com a "alternativa moderada" a l'ús d'armes de foc en situacions en les quals hagin de fer servir la força.

L'Ajuntament iniciarà els tràmits per implementar aquesta mesura, anunciada pel regidor madrileny durant la compareixença a petició del PSOE sobre els seus primers dies de mandat.

La capital vol adquirir 200 dispositius Taser, nom que reben perquè el model més habitual és d'aquesta marca, que els Mossos d'Esquadra fan servir a Catalunya des de fa un any. La mesura suposarà una inversió de 500.000 euros, a raó de 2.000 euros per cada dispositiu. Amb l'equipament, que s'instal·larà als vehicles policials, hi haurà també una càmera de visionat i gravació per enregistrar qualsevol intervenció.

Des de Més Madrid, s'han oposat a la mesura, que respon a una visió "extraordinàriament punitivista de la seguretat", ha dit la portaveu, Rita Maestre. El seu company de partit, Pablo Soto, ha sigut més contundent: "Amb aquestes armes no letals s'han documentat milers de morts i s'estan retirant a tot el món. Això és el govern ultra de Madrid: corrupció i repressió". Des del PSOE, en canvi, el regidor Ramón Silva ha valorat com a "raonable" aquesta iniciativa, però ha avisat que el Taser "no és una arma inofensiva".