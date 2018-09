El policia nacional que fingia ser raper per seduir menors

Era agent de la Policia Nacional però a les xarxes socials es feia passar per promotor de grups de rap. Era la targeta de presentació perfecta per cridar l’atenció d’adolescents. Es fixava en noies d’entre 13 i 16 anys i s’hi posava en contacte assegurant que els podia aconseguir entrades per a un concert o que aconseguirien sortir com a extres en un vídeo. Quan ja s’havia guanyat la seva confiança, els proposava mantenir relacions sexuals o els demanava fotos despullades.

La fiscalia demana fins a 24 anys de presó i deu més de llibertat vigilada per a l’agent, que ja està tancat provisionalment per aquest cas del novembre del 2016 i que a partir d’avui s’asseurà al banc dels acusats de la secció setena de l’Audiència de Barcelona perquè el jutgin.

Segons l’escrit d’acusació del ministeri públic, l’home era conscient que les noies eren menors d’edat. Quan els demanava de quedar o que li enviessin fotos també els exigia que no el denunciessin i les amenaçava. “Tu imagina’t que em dius que sí i demà em vens amb problemes. Doncs la pròxima tia que m’intenti fer el truc, dono vint o trenta mil pavos a algú i que me la treguin d’enmig, a ella o a la seva família”, va escriure per WhatsApp a una de les víctimes.

Regals a canvi de nous contactes

El policia va aconseguir quedar a soles amb una de les adolescents amb la promesa que després la faria participar en un videoclip. Al final de la cita en va acabar abusant. Quan l’home va tornar a escriure-li per mòbil, no només volia tornar-hi a quedar, sinó també que li presentés altres amigues. “Més que siguin guapes, el que compta és que els hi vagi l’«acció», saps?”

Per mirar de convèncer-la, va tornar a utilitzar l’excusa que totes acabarien sortint al vídeo musical. “I tu també tindràs el teu regalet, no et preocupis. El que em demanis: diners, una moto, el que em demanis. No és que et compri. Jo t’ajudo, perquè tu m’ajudes”, va deixar anar el policia a la menor per acabar de convèncer-la, segons recull l’escrit de la fiscalia.

Altres vegades oferia a les nenes alcohol o drogues. “Tinc aquí per regalar-te, vaja, marihuana fins que et moris”, deia l’acusat en una de les trucades intervingudes pels Mossos d’Esquadra durant la investigació. Per intentar quedar amb una altra de les menors, va tornar a utilitzar l’excusa dels grups de rap: “T’anava a dir de veure’ns i et comento cosetes del que muntarem aquest dissabte, un concert potent, saps?” Després li va oferir entrades i li va demanar si ja havia mantingut relacions sexuals amb nois. La trucada es va acabar tallant i ell va tornar a marcar el número i a insistir. “Parlant clar, t’agrado? Tu veus que tindries alguna cosa amb mi o només amistat?”

En total, la fiscalia considera que l’home va abusar d’almenys tres menors, els pares de les quals han renunciat a l’acció penal. La fiscal del cas li atribueix dos delictes de ciberassetjament de menors, dos més d’enganys a menors, un d’abusos sexuals a menors de 16 anys i un altre delicte contra la salut pública, ja que quan la policia va entrar a escorcollar la casa de l’acusat va trobar-hi cocaïna i marihuana, que segons la fiscal, pretenia oferir a les adolescents.

A més dels 24 anys de presó i dels 10 de llibertat vigilada, la fiscalia també demana al tribunal que prohibeixi a l’home treballar -sigui cobrant o no- en qualsevol feina en què pugui tenir contacte amb menors d’edat.