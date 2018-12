La policia espanyola requisa mòbils de periodistes del 'Diario de Mallorca' i d'Europa Press a Palma

La policia espanyola ha requisat els mòbils de dos periodistes d' Europa Press i del ' Diario de Mallorca' per ordre del jutjat d'Instrucció n. 12 de Palma, que instrueix la causa de presumpta corrupció coneguda com a cas Cursach. L'operació està relacionada amb una suposada filtració periodística d'un informe policial sobre l'activitat fiscal de Bartolomé Cursach, empresari mallorquí d'oci nocturn, malgrat que aquesta peça estava declarada secreta.

A les 16 h d'aquest dimarts la policia espanyola s'ha personat la redacció del rotatiu perquè volien endur-se documentació del periodista Kiko Mestre, que havia accedit a aquesta informació. Tot i això, han hagut d'abandonar la redacció després que el periodista es negués a entregar cap detall relacionat amb aquest cas.

Des del' Diario de Mallorca' han expressat el seu malestar per aquesta operació i han manifestat "el seu rebuig cap a aquestes accions judicials", ja que consideren que "vulneren els drets fonamentals d'informació i de secret professional, protegits per la Constitució".

Estamos esperando a la @Policia en la redacción de Diario de Mallorca. Los agentes se han marchado tras comunicarles que voluntariamente no se entregaría ningún material de la investigación del #CasoCursach pic.twitter.com/dxQK1OU06O — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 11 de desembre de 2018

També aquest matí tres agents i una secretària judicial han acudit a la redacció de l'agència informativa Europa Press, han entregat una ordre d'escorcoll i han sol·licitat a una periodista que entregués tota la documentació de què disposava relacionada amb el cas Cursach. La redactora s'ha acollit al seu dret professional de no declarar les seves fonts, però els agents de la policia espanyola li han negat contactar amb els serveis jurídics de l'empresa. Després li han requisat el mòbil i s'han endut dos ordinadors de l'empresa, així com també altres documents.

L'agència Europa Press ha volgut reiterar el seu compromís amb la llibertat periodística i la protecció de les fonts i ha lamentat aquest atac al dret d'informació.

Europa Press reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información https://t.co/1ZaEqoTGXc — EuropaPress Baleares (@EPBaleares) 11 de desembre de 2018

Des del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) han exigit que es garanteixi el drets dels periodistes a no revelar les seves fonts ja que "és un pilar bàsic de la llibertat de premsa". El sindicat ha donat suport als companys als quals han requisat el mòbil i altres documents i han demanat que no es criminalitzi els periodistes per fer la seva feina.

Cas Cursach

El Cas Cursach és una de les causes de corrupció més complexes que s'estan investigant en aquesta darrers anys a les Illes Balears, tant per la seva implicació política com policial. Al principal empresari d'oci nocturn mallorquí li han atribuït més de 16 delictes, entre els que hi ha delictes d'extorsió, amenaces, formar part d'una organització criminal, blanqueig, tràfic d'influències o homicidi.

Durant anys Cursach havia comptat amb la protecció de policies, càrrecs polítics i funcionaris que van afavorir els seus negocis d'oci nocturn, però el jutge Manuel Penalva i el fiscal Miguel Ángel Subirán van començar a investigar la presumpta existència d'una trama de corrupció a la Policia Local de Palma i de Calvià. Fins ara s'han imputat més d'un centenar de persones, on destaquen antics càrrecs policials.