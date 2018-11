La policia persegueix un cotxe amb 54 quilos de droga, però el conductor aconsegueix fugir a peu

La Policia Local de Mataró va trobar 54 quilos de droga al maleter d'un cotxe aquest diumenge, però no se sap la identitat del conductor perquè l'home va aconseguir fugir.

Tot va començar diumenge quan la Policia Local de Mataró va requerir a un conductor que s'aturés per fer-li un control. Va ser a l'altura de la plaça Granollers. El motiu que els va fer sospitar de l'home va ser que duia els vidres del davant tintats, però el cotxe no es va aturar i va començar una persecució.

L'operació va durar pocs minuts: uns quants carrers enllà, a l'altura de la Via Europa amb el carrer d'Alemanya, el conductor va topar contra un altre vehicle. En aquell moment, l'home va aprofitar la confusió per fugir corrents i els agents no el van poder enxampar. Un dels policies es va lesionar al braç durant la persecució.

En l'escorcoll posterior del cotxe, la policia va trobar els 54 quilos de droga al maleter, presumptament haixix. Ara la investigació s'ha traslladat als Mossos d'Esquadra.