La Policia Nacional proposa l'expulsió d'un líder del col·lectiu musulmà a Catalunya

La Policia Nacional ha instat a l'expulsió d'Espanya d'un líder del col·lectiu musulmà a Catalunya, Mohamed Attaouil, segons ha avançat TV3. Attaouil està identificat com un dels referents del salafisme a Catalunya, és president del Centre Cultural Islàmic Imam Malik a Salt i vicepresident de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya.

Fonts de la Direcció General de la Policia, han confirmat a l'ARA que hi ha un procediment administratiu d'expulsió en marxa que finalment "passarà a una instància judicial" però que encara no ha conclòs.

Al document en què l'Estat proposa la seva expulsió, l'acusa de ser "una amenaça real, actual i suficientment greu per a la seguretat nacional" i el vincula amb persones detingudes per activitats lligades al terrorisme jihadista. La petició de la policia es justifica per evitar possibles atemptats.

Establert des de fa anys a Salt, va ser un dels impulsors de la construcció de la mesquita al municipi. Dins de la comunitat musulmana, Attaouil, que es declara salafista, és una figura controvertida amb seguidors i també detractors que critiquen la gestió econòmica que ha fet dins d'aquesta mesquita.

Fa tres anys, el Tribunal Suprem va condemnar Telemadrid a indemnitzar amb 10.000 euros Attaouil per haver-lo vinculat al terrorisme.

El seu advocat, Iván Jiménez, qualifica el moviment de l'Estat "d'abús de poder" per proposar una expulsió "sense la intervenció d'un jutge". Insta el govern espanyol a recórrer a l'Audiència Nacional si se l'acusa d'actes terroristes. El mateix Attaouil ha defensat la seva innocència davant les acusacions d'haver comès dos delictes de terrorisme.

Jiménez ha acusat la Policia Nacional d'organitzar per la porta del darrera amb la Llei d'Estrangeria. En declaracions a Europa Press aquest diumenge, ha lamentat: "Tal com diu la Direcció General de la Policia, la Llei d'Estrangeria permet les expulsions administratives. Això és cert. La clau del tema és que fent-ne un abús, es poden fer expulsions a la carta". "Decideixes a qui vols expulsar i fas una denúncia amb una sèrie d'afirmacions sense cap prova i quan l'acord d'expulsió esdevé una resolució administrativa, es pot expulsar immediatament la persona estrangera", ha afegit.

El fet especialment greu, segons el lletrat, és que a més de les "típiques al·legacions sobre la perillositat i radicalitat del subjecte", s'afirma que ha comès un delicte de terrorisme, concretament de "provocació pública a la comissió d'un delicte de terrorisme", incitant a la comissió d'aquest tipus de delictes fent apologia dels mateixos, un fet que comportaria tres anys de presó. "Signar això suposa reconèixer, per la pròpia Comissaria General d'Informació, que no han complert amb el seu deure legal de posar a disposició judicial a un subjecte del qual afirmes que ha comès un delicte de terrorisme", ha insistit.

Nacionalitat espanyola suspesa

Segons Jiménez, Attaouil va veure concedida la nacionalitat espanyola des de maig de 2016, i se'l va citar per jurar la nacionalitat al juny de 2017, però uns dies abans, se li va dir que no hi anés informant-lo ja que s'havia suspès el procediment.

A l'abril de 2018 se li va notificar que s'havia de revisar el procediment de concessió de nacionalitat espanyola, encara que la llei diu que, fins que aquest procediment no acabi amb sentència ferma del jutge, la nacionalitat no es pot considerar revocada, ha destacat Jiménez, al·legant la situació d'"indefensió" del seu client.

Jiménez ha afegit: "En primer lloc, cal posar a Mohamed Attaouil a disposició judicial, perquè investigui la possible comissió d'un delicte de terrorisme, i, en segon lloc, perquè ha de tenir lloc el procediment judicial que decideixi sobre la revocació o no de la seva nacionalitat".