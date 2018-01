Un policia fora de servei rescata un dofí atrapat a la platja de Riumar

Un agent fora de servei de la unitat aquàtica dels Mossos d’Esquadra va alliberar un dofí que havia embarrancat a la sorra de la platja de Riumar, a Deltebre. Els fets van passar el 14 de gener, quan l'agent va rebre la trucada, a les 7:45 del matí,d'uns testimonis que li explicaven que l’animal estava atrapat a la platja i que es movia amb dificultats.



L'agent es va desplaçar fins al lloc amb un equip de neoprè propi i va comprovar que l'animal es trobava viu i en bones condicions, tot i que no era capaç de tornar a l'aigua pels seus propis mitjans. El dofí mesurava uns 2,5 metres de llargada i tenia un pes aproximat de 200 quilos i es trobava en posició decúbit supí, amb l'aleta dorsal enganxada a la sorra.

Un agent fora de servei de la Unitat Aquàtica rescata un dofí atrapat a una platja del Delta de l'Ebre 👏👏👏 https://t.co/0Gvx5maoyJ pic.twitter.com/SH39ktrLV5 — Mossos (@mossos) 19 de gener de 2018



L’agent va informar dels fets a la Unitat Aquàtica de guàrdia dels Mossos d’Esquadra, al 112, als Agents Rurals i al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) al mateix temps que iniciava les maniobres per salvar l’animal. La posició en què es trobava el dofí dificultava molt la seva respiració i podia causar-li la mort per asfixia, de manera que va iniciar sol les maniobres de rescat per portar l’animal novament a l’aigua.



Després de dues hores de treballar amb l’animal, per girar-lo i calmar-lo en aigües poc profundes per evitar que tornès a embarrancar, l’agent va aconseguir conduir-lo fins a aigües més profundes i guiar-lo a la zona exterior als bancs de sorra que es formen en aquella platja.



Cap a les onze del matí, el dofí va poder sortir nedant per si mateix de la zona dels bancs de sorra. Tot i així el servei quedava actiu i en prealerta per si tornava a aparèixer i s’havia d’activar novament el rescat, cosa que no va succeir.