Un grup de policies locals de Manacor agredeixen un menor al crit de "Ven aquí, maricón"

Durant la nit d'aquest dilluns un grup de policies locals de la localitat de Portocristo han agredit tres menors d'edat fent ús de la força i de les porres extensibles, segons ha informat l'inspector en cap de la Policia de Manacor, Antoni Sureda, a l'ARA Balears. El vídeo de l'agressió s'ha fet viral a les xarxes socials. Durant el minut que dura el vídeo es pot sentir com els policies s'adrecen als menors amb frases vexatòries com ara "Ven aquí, maricón" i amenaces com ara "Tócame, que te vas a enterar".

[VÍDEO]

Durant l'agressió un menor informa als policies, de manera repetida, que té 16 anys i que no volia cap problema amb ells. La resposta dels agents de seguretat és: "¿Ah sí? ¡Ostia, qué bien!" Tot i que es desconeixen, per ara, les causes per les quals el grup de policies va atacar els joves, l'inspector en cap de la Policia de Manacor ha qualificat de "mala actuació" l'acte dut a terme pels agents de Portocristo.

Sureda ha confirmat que el que es veu a les imatges "és el que va passar" i, encara que ha assegurat que "se'n desconeix el context", ha volgut remarcar que "sigui el context que sigui, un policia no pot dirigir-se mai amb aquests termes a cap persona". L'inspector també ha declarat que el cas està en mans de l'inspector de la Unitat Territorial de Costa i que "serà ell qui decidirà si s'obre expedient o no als policies per aquesta actuació".