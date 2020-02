Les polítiques socials acaparen gairebé un terç de les queixes al Síndic

Una persona que no rep la renda garantida perquè té ajuts puntuals dels fills, una família vulnerable amb un nadó de 14 mesos amb discapacitat que ha d'anar cada setmana de Girona a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona o una altra que triga a rebre un habitatge d'emergència malgrat que hi ha un informe favorable de la mesa. Són alguns dels exemples de queixes que va notificar durant el 2019 el Síndic de Greuges de Catalunya, que s'encarrega de defensar els ciutadans davant les administracions. Ha presentat al Parlament de Catalunya l'informe anual que recull que va rebre 10.543 reclamacions, el 30,92% de les quals relatives a polítiques socials.

De les 5.222 queixes sobre temes socials, 1.464, o sigui el 8,67%, van tenir a veure amb Educació i la recerca i un 7,64% (1.290 queixes) eren sobre sanitat, per sobre del 6,48% (1.095 queixes) sobre infància i adolescència. Les queixes sobre l'administració pública ascendeixen a 3.267 incidències, un 19,34% del total. El Síndic va rebre un total de 1.806 queixes sobre consum i 4.984 (un 29,51% del total) sobre polítiques territorials, dins de les quals s'inclouen les queixes sobre medi ambient (2.672, un 15,82% del total) i habitatge, un àmbit sobre el qual es van rebre 492 reclamacions, un 2,81% del total. Sobre seguretat ciutadana s'han rebut 988 queixes, i sobre cultura i llengua només 46, un 0,27% del total.

El Síndic ha demanat a l'administració, basant-se en l'informe anual del 2019, una "actuació immediata" per donar resposta a les famílies afectades i ha posat èmfasi en la protecció de la biodiversitat. El Síndic, que ha recollit amb to crític les negatives d'alguns municipis per obrir centres d'acollida per a menors no acompanyats, demana també una estratègia d'integració per a aquests migrants que s'apliqui de manera "urgent". En to positiu, ha destacat que "ja s'han posat en marxa" polítiques efectives contra la segregació escolar en el mateix any que es va signar el nou pla estratègic per combatre-la.