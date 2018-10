Un jurat popular condemna a 25 anys un home que va clavar 46 ganivetades a la seva parella a Badalona

Un jurat popular ha condemnat a 25 anys un home que va clavar 46 ganivetades a la seva parella mentre dormia a Badalona el juny del 2016. Es confirmen els delictes d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, i també el de tinença il·lícita d'armes, ja que va utilitzar també una defensa extensible rígida. També s'ha acordat una indemnització total de 190.000 euros per a la mare i el germà de la víctima, i la prohibició d'aproximar-s'hi ni comunicar-s'hi.



La víctima, de 40 anys, va comunicar al condemnat la seva voluntat de trencar la relació després de 20 anys de convivència. L'home va regirar la seva bossa i va mirar-li el mòbil, cosa que li va permetre descobrir que la seva parella li havia sigut infidel.

Malgrat tot, li va dir que li havia sortit una feina a Marbella i que volia que passessin un últim cap de setmana junts per acomiadar-se de manera amistosa, quan el seu propòsit era matar-la. Així l'hi va confessar a un company de feina, a qui va assegurar que li era igual acabar a la presó perquè la seva parella l'havia traït.

El condemnat va aprofitar que la víctima dormia amb taps per clavar-li 46 ganivetades amb dos ganivets, a més d'un cop amb una defensa extensible rígida. Ell mateix es va entregar després dels fets.

El jurat també posa de manifest la seva conducta possessiva i controladora, i que va actuar menystenint la seva condició de dona. Per tot plegat condemna l'home a 24 anys per assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb els agreujants de gènere i parentesc, i a un any per tinença il·lícita d'armes.