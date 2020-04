La por al contagi redueix i retarda els avisos per infarts i ictus

Una de les conseqüències de la crisi del coronavirus ha sigut la caiguda a més de la meitat del nombre de les consultes habituals a urgències. Es tracta d’una dada positiva pel que fa a la racionalització en l’ús dels recursos hospitalaris, però és preocupant en el cas de les malalties que requereixen una atenció mèdica urgent. Cardiòlegs i neuròlegs alerten de la baixada del nombre d’avisos al sistema sanitari per infarts aguts de miocardi o ictus. D’ençà que va arribar la pandèmia, aquestes patologies arriben menys al sistema sanitari i, generalment, ho fan més tard, és a dir, quan ja s’han complicat. La por dels pacients al contagi del covid-19 o el fet de pensar que els hospitals estan saturats són les principals causes que els professionals han detectat i que criden a evitar.

Els infarts i els ictus són dues de les patologies tempodependents que compten amb un codi (o protocol) específic a Catalunya, que s’activa quan el pacient truca al 112 i avisa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Segons dades del Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori, entre el 14 de març -quan el govern espanyol va decretar l’estat d’alarma- i el 31 de març es va activar 140 vegades el codi IAM (infart agut de miocardi), un 30% menys que en el mateix període del 2019 (199), mentre que el codi ictus es va activar 163 cops entre el 14 de març i el 3 d’abril, un 17% menys que en els mateixos dies de l’any passat (197). En aquest segon cas, però, la disminució arriba fins al 22% si agafem els casos que han arribat als hospitals catalans tant directament com a través del SEM.

“Els hospitals són 100% segurs”

Què explica aquesta situació? ¿Es tracta d’una reducció de les persones que pateixen infarts o ictus? Podria ser, segons opina el president de la Societat Catalana de Cardiologia, el doctor Nicolás Manito, que hi tingui a veure un “millor control dels factors de risc” per part de la població, o inclús una conseqüència dels nivells més baixos de contaminació de l’aire. “Hi ha la possibilitat que, amb un aire més pur, la gent tingui una vida més sana”, coincideix el doctor Joan Martí-Fàbregas, president de la Societat Catalana de Neurologia. Tots dos, però, assenyalen l’actitud dels pacients com a causa fonamental per explicar la caiguda dels avisos. “Els ictus greus continuen venint, però trobem a faltar molts malalts lleus. No s’atreveixen a anar a l’hospital o pensen que, amb tot el que està passant, és millor quedar-se a casa”, afirma Martí-Fàbregas. “Hi ha un pànic real de la població a l’hora d’anar als hospitals”, afegeix Manito.

El director mèdic del SEM, Xavier Jiménez Fàbrega, fa el mateix diagnòstic, però hi afegeix una altra causa: el col·lapse de les vies telefòniques en la primera etapa de la pandèmia. “Algunes trucades no s’atenien amb la rapidesa que hauríem volgut o la gent no podia contactar amb el sistema”, admet, si bé afegeix que aquest problema es va resoldre el 25 de març amb l’ampliació de 180 inicials a 420 les línies del 061, on es deriven les emergències del 112. Amb l’atenció telefònica reforçada, els especialistes criden a combatre la por a anar als hospitals, i recorden que els circuits per a les patologies greus s’han mantingut intactes i nets, és a dir, separats dels del covid-19. “Els hospitals són 100% segurs”, diu Manito. “Som els mateixos professionals i tenim les mateixes instal·lacions, però estem esperant els malalts”, rebla Martí-Fàbregas.

La importància de la rapidesa

El que més preocupa als metges, però, és que els pacients avisen tard i, quan arriben a l’hospital, estan molt pitjor. Segons les dades dels plans directors, s’ha disparat el temps que els pacients triguen a avisar el SEM des que tenen els primers símptomes: de 7 a 15 minuts en el cas dels ictus i de 42 a 101 minuts en el cas dels infarts. “El temps és cervell: cada minut que trigues a arribar és un minut més de neurones que es perden”, alerta Martí-Fàbregas, sobre els ictus. I en el cas dels infarts, “cada minut que passa és muscle que es perd del miocardi”, diu la doctora Fina Mauri, directora del Pla de Malalties Cardiovasculars, que alerta que un 72% dels pacients que tenen un infart arriben a l’hospital amb l’artèria totalment tancada (abans de la crisi, el 56%). “El risc és molt més alt si no fas res davant d’un dolor toràcic que davant d’una infecció per coronavirus [...]. La mortalitat del covid-19 pot arribar a ser del 6%, però la d’un infart, d’un 30% o un 40%”, afegeix.

Els especialistes criden a trucar ràpid al 112 si s’experimenta aquest dolor, falta l’aire o es pateix un desmai, perquè podria ser un infart. El mateix que passa en el cas dels ictus si “es torça la boca, es perd força del braç o la cama o es pateix una alteració de la parla o la visió”, recorda la directora del Pla de Malalties Cerebrovasculars, la doctora Natàlia Pérez de la Ossa. Encara que alguns d’aquests símptomes siguin lleus o remetin al cap d’una estona, conclouen els metges, és important tractar-los ràpid per evitar que es repeteixin, es compliquin o comportin seqüeles. També destaquen la importància de tenir una alimentació saludable i fer exercici, sempre que el confinament ho permeti, i que els malalts crònics continuïn prenent la medicació per minimitzar els riscos.