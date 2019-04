La porra dels candidats a l'alcaldia de Barcelona

Qui guanyarà les eleccions del 26 de maig a Barcelona? Aquesta era la pregunta que durant els esmorzars que han organitzat les entitats de comerciants de Barcelona es feia als diferents alcaldables. Tots feien la seva porra i la deixaven tancada en un sobre, i avui, aprofitant el debat final per confrontar idees entre els aspirats –tots menys l'alcaldessa Ada Colau, que no hi ha assistit, i la candidata de la CUP, Anna Saliente, que no ha rebut invitació– s'han fet públiques les seves apostes. El resultat és que tots els candidats s'han situat a ells mateixos com a guanyadors amb l'única excepció del PP, a qui les enquestes dibuixen lluitant per aconseguir representació, que ha pronosticat un empat entre Ernest Maragall i Ada Colau com a líders més votats. Només quatre aspirants preveuen que la CUP –que no ha fet la porra– obtingui regidors i només tres en donen al PP. Qui s'atorga més regidors és l'ex primer ministre francès Manuel Valls, i qui preveu un creixement més gran de la pròpia formació és el socialista Jaume Collboni.

L'actual alcaldessa, Ada Colau, ha pronosticat que la seva formació obtindrà 12 regidors, un més dels que té ara. Colau situa ERC en el segon lloc, amb vuit regidors, seguida de la formació que lidera Joaquim Forn, a qui n'assigna set. En dona sis al PSC i al projecte de Valls i dos a la CUP. I no preveu ni que el PP tingui representació ni que projectes com el de Jordi Graupera tinguin entrada al consistori.

La número dos de la llista de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, que és qui ha participat en el debat per l'absència de Forn, que està empresonat, ha proclamat la victòria de la seva formació, a qui dona 11 regidors, un més dels que va obtenir CiU en les últimes municipals. Situa en el segon i el tercer lloc, amb un empat a vuit regidors, Valls i Colau i deixa Maragall en la quarta o la cinquena posició amb set, els mateixos que el PSC. No preveu que el consistori tingui representació de més forces.

Valls s'autoproclama guanyador amb 13 regidors, la xifra més alta de totes les que han pronosticat els candidats. Tretze són, de fet, vuit regidors més dels que Cs té ara al consistori. Valls deixa en el segon i el tercer lloc, amb set regidors, Colau i Collboni. Situa les forces independentistes en la quarta i la cinquena posició, amb sis regidors per a JxCat i sis per a ERC –no preveu que la CUP tingui regidors– i en dona dos al PP.

Maragall, a qui les últimes enquestes situen en la pugna amb Colau per l'alcaldia, també es veu guanyador i s'adjudica deu regidors, el doble dels que va treure ERC en les últimes eleccions. Situa Colau just per darrere seu, amb nou regidors, i Valls, tercer, amb vuit. Preveu que la llista de Collboni n'obtingui set i la de Forn, cinc. I adjudica dos regidors al genèric "altres", tot i que fonts del partit concreten que eren per a la CUP. No en dona al PP.

El candidat socialista, Jaume Collboni, també es proclama vencedor. En aquest cas, amb 12 regidors, el triple dels que té actualment. Posa Maragall en segona posició, amb set regidors, i preveu una caiguda de Colau fins a la tercera posició, amb sis regidors i empatada amb Valls. En dona quatre a la llista de Forn i tres a la CUP i el PP.

El candidat del PP, Josep Bou, és l'únic que no es veu guanyador. Se situa a ell mateix en la quarta o la cinquena posició, empatat a cinc regidors amb el PSC, una xifra que suposaria guanyar-ne dos respecte a la representació actual dels populars a l'Ajuntament. Posa en el primer lloc i empatats a vuit regidors a Maragall i Colau, deixa Valls en el tercer lloC. Adjudica dos regidors a la CUP i dos a altres formacions. Vox? El projecte de Graupera?

El debat d'avui l'han organitzat Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç, i ha plantejat als candidats qüestions com la del 'top manta' i els problemes de seguretat a la ciutat.