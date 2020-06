Pugna al Port Olímpic amb l'obertura de terrasses

El Port Olímpic de Barcelona continua sent un focus de conflicte per a l'Ajuntament. Ara, per la negativa d'alguns locals d'oci nocturn a abaixar la persiana i retornar les claus al consistori com estava previst. Alguns d'aquests establiments estan obrint les seves terrasses –d'aquelles que queden tancades– aprofitant la desescalada i això ja ha posat en guàrdia els veïns, que veuen com han tornat problemes com els sorolls o la brutícia, amb els quals ja no esperaven comptar aquest estiu. I amb l'agreujant de les acumulacions en temps de distància física. Aquests establiments ja no tenen concessió per poder funcionar i haurien d'haver entregat les claus al consistori.

El 3 d'abril, en ple confinament, l'Ajuntament va recuperar la concessió del Port Olímpic i va certificar que les 24 discoteques situades al moll de Gregal no tenien lloc en la nova etapa. Els responsables dels locals n'haurien d'haver entregat les claus com a molt tard el 15 de maig, però alguns han desafiat el consistori coincidint amb l'entrada de la ciutat en la fase 1 de desconfinament, tal com va denunciar Betevé. "Estem oberts, tot segueix normal", defensa el responsable d'un d'aquests establiments en una conversa amb l'ARA.

Des de l'equip d'Ada Colau asseguren que s'estan fent els tràmits necessaris per recuperar els locals "al més aviat possible", però ahir a la nit alguns continuaven oberts. "Estem segurs que obriran de nou aquest cap de setmana", vaticina Jordi Giró, de l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, que remarca que aquest tema "ja hauria d'estar resolt". "Tenen exhaurida la concessió, no hi ha res més a discutir", defensa, i assegura que aquests locals, a més d'obrir quan no podrien, incompleixen normes com la del control de l'aforament. Aquests veïns també van veure amb sorpresa com el cap de setmana passat, molt a prop de la zona, la discoteca Opium organitzava una festa a la terrassa sense que hi hagués la distància necessària entre els assistents.

En el que és pròpiament el Port Olímpic, els restaurants del moll de Mestral sí que tenen permís municipal per continuar funcionant mentre no es materialitza la reforma de l'espai. D'entrada, tenen una pròrroga de dos anys i, tenint en compte la situació que viuen aquests mesos, el govern municipal ha decidit rebaixar-los el lloguer. Les discoteques del moll de Gregal, en canvi, ja no estan autoritzades a obrir.