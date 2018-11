Primer positiu per xilel·la d'Europa en un albercoquer d’Alacant

El govern valencià ha informat de la detecció del primer positiu per xilel·la en un albercoquer a tot el continent. Així ho certifiquen els registres de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que han certificat que aquest fruiter només havia sigut infectat als Estats Units.

El positiu s'ha produït a la zona afectada pel bacteri al País Valencià, les comarques de la Marina Alta, Marina Baixa i Comtat, on fins ara només havia sigut detectat en ametllers i arbusts. Es tracta, això sí, d'un exemplar aïllat, envoltat per ametllers, un fet que segons la conselleria d'Agricultura evitarà que pugui estendre's a altres arbres de la mateixa espècie.

540x306 La xilel·la a Espanya La xilel·la a Espanya

60 municipis afectats

A hores d'ara ja són 101.003 les hectàrees afectades pel bacteri en territori valencià amb 231 positius. Hi ha 26 municipis afectats de manera íntegra i 34 de manera parcial. De fet, la conselleria d'Agricultura ha informat de la detecció de casos en localitats on fins ara el bacteri no ha arribat, com són Teulada, Xàbia, Dénia i el Poble Nou de Benitatxell, una dada que confirma que el bacteri continua expandint-se. A dia d'avui ja són 70.000 els ametllers que hauran de ser arrencats per estar infectats o per trobar-se en parcel·les amb arbres malalts al País Valencià.