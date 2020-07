L'edat mitjana dels positius de covid-19 es redueix quinze anys

El perfil del malalt de coronavirus ha anat canviant. En aquesta fase de decreixement de la transmissió, per exemple, els afectats són més joves, tenen menys patologies de base i la majoria no presentaven símptomes abans de ser-ne diagnosticats. Des de l'11 de maig, moment en què el ministeri de Sanitat va decidir canviar la metodologia per recollir les dades epidemiològiques i clíniques que reporten diàriament els governs autonòmics, la informació relativa a l'edat mitjana dels contagiats evidencia una davallada de fins a quinze anys respecte al mes de maig.

Fa un mes i mig els homes que s'infectaven tenien 61 anys i les dones 62, de mitjana. Ara ells en tenen 47 i elles 50. Segons les autoritats sanitàries, la joventut redueix el risc de patir complicacions greus, si bé no és una teoria inequívoca. En general, abans dels 50 anys es pateixen menys comorbiditats –almenys dues malalties cròniques–, com ara l' obesitat, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la insuficiència cardíaca.

"Els casos ara són més lleus perquè els grups vulnerables estan més protegits i els contagiats actuals més joves, tenen més bon estat de salut", ha explicat aquest dijous el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en una de les seves dues compareixences setmanals per actualitzar l'evolució de la pandèmia. Encara que segueixen donant-se casos entre persones grans, l'epidemiòleg considera que el bon pronòstic de gairebé tots els infectats que s'han detectat les últimes setmanes permet que requereixin "menys esforç assistencial" que durant la primera onada de l'epidèmia. I l'indicador més revelador de la seva gravetat són els ingressos als hospitals.

Segons Simón, la tendència de les hospitalitzacions segueix a la baixa. Fa dos mesos el 23% de les persones que en tenien símptomes hi ingressaven i un 3% acabaven a les unitats de cures intensives (UCI). Des de fa dues setmanes les xifres són molt més baixes: hi ingressen només un 8% dels infectats i entre un 1,5% i un 2% en estat crític. Amb dades actualitzades de l'1 de juliol, a Espanya hi ha 1.486 persones ingressades per covid-19 i 193 són a l'UCI.

En els últims set dies, fins a 297 persones han iniciat símptomes de covid-19 i s'han sotmès a proves diagnòstiques per confirmar o descartar la infecció. Simón ha anunciat que almenys 56 dels contagis detectats els últims set dies són importats, és a dir, provenen de viatgers d'altres països. Un auge que coincideix amb els primers deu dies des que Espanya va autoritzar l'arribada de vols de l'espai Schengen i el Regne Unit.

El 60% dels positius eren asimptomàtics

La resta de contagis provenen eminentment dels 58 brots locals en actiu identificats a tot l'Estat. Simón ha assegurat que la transmissió comunitària "sense control" s'està reduint "setmana a setmana" però ha advertit que la pandèmia "no s'està acabant". "Hem d'anar amb molt de compte", ha insistit. Ha admès que la corba epidemiològica va a la baixa després de l'esforç de detecció en les tres comunitats –Aragó, Andalusia i Catalunya– on s'han registrat focus. "La tendència s'ha tornat a estabilitzar", ha explicat l'expert, que ha atribuït l'augment de positius a aquest cribatge massiu a les zones amb més risc. "És evident que la variabilitat entre comunitats autònomes es deu als brots locals que van registrant: aquelles que notifiquen més casos són les que tenen brots de més o menys abast", ha indicat Simón, que ha apuntat que, a més, tots els positius tenen una forquilla d'entre dos i sis contactes, un 4% dels quals acaben desenvolupant simptomatologia.

Els programes de detecció de casos en aquests territoris ha fet que un 60% dels positius s'hagin pogut identificar sense necessitat que iniciessin la simptomatologia, la qual cosa revela que moltes de les infeccions tenen una cadena de transmissió coneguda. "Falta molt poc perquè els focus a l'Aragó ens deixin de preocupar, però perquè desapareguin faltaran dos períodes de quarantena com a mínim", ha afegit. En el cas dels brots detectats a Lleida, Simón ha avançat que la Generalitat s'estaria plantejant confinaments selectius per delimitar alguns dels focus locals, si bé fonts del departament de Salut han matisat que era una opció més damunt la taula i que, ara per ara, no tenien en ment de desplegar.

El ministeri de Sanitat ha confirmat cinc defuncions noves en les últimes 24 hores, 9 a Madrid i 4 a Catalunya, que eleven a 28.368 la xifra oficial de víctimes mortals a Espanya. L'Estat també ha notificat 134 contagis nous en les últimes 24 hores, que fan créixer fins a 250.103 la xifra total de casos confirmats des que va començar la pandèmia. Dels 134 positius identificats aquest dimecres, 28 són a Catalunya, 26 a l'Aragó, 25 a Madrid i 15 a Andalusia. Amb tot, i com passa des que l'executiu va canviar la metodologia del recompte, aquest centenar de casos s'hauran de redistribuir els pròxims dies en les dates en què es van detectar els primers símptomes o en la de realització de la prova, en el cas dels asimptomàtics.