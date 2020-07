Barcelona i l'àrea metropolitana concentren el 90% dels nous casos de covid

Catalunya ha sumat aquest diumenge 886 casos nous de coronavirus al còmput global, que ja és de 90.613, segons l'últim balanç del departament de Salut. La majoria dels nous casos, el 90%, s'han registrat a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. On més s'ha notat l'increment és a la regió metropolitana sud, on hi ha l'Hospitalet, que ha notificat 393 casos nous. La ciutat de Barcelona n'ha registrat 278 i la regió metropolitana nord, 131. A Lleida, en canvi, només s'hi han notificat 12 casos nous.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ja havia defensat aquest matí en una entrevista a RAC1 que el brot del Segrià "ara per ara, dins de la gravetat, està estabilitzat i ja no hi ha creixement exponencial". Aragonès ha confiat que aquí es pugui "començar a revertir la corba en els pròxims dies o setmanes". En canvi, a l'àrea de Barcelona ha admès que no ens trobem en aquest punt i, per això, ha recomanat "extremar al màxim les mesures de prevenció, abaixar una mica el ritme, reduir les trobades amb familiars i amics, especialment allà on hi ha els índexs de transmissió més elevats".

Segons les últimes dades presentades per Salut, del conjunt de casos notificats des de l'inici de la pandèmia, 40.806 ja han estat donats d'alta, 72 més que en el balanç d'aquest dissabte. Actualment hi ha 69 persones ingressades a l'UCI, quan fa 24 hores eren dues més. Del total de positius, 15.601 són persones que viuen en residències de gent gran.

El balanç d'aquest diumenge no afegeix cap nova víctima mortal per efectes del coronaviurs a Catalunya, on ja s'han registrat 12.677 defuncions a causa del covid-19, segons les xifres que el Govern recull de les funeràries. D'aquestes, 6.948 han mort en hospitals, 4.116 en residències i 805 als seus domicilis.