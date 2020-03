Un canvi informàtic posposa l'ajuda mensual a les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys

Les mares treballadores amb fills de menys de 3 anys tenen dret a una ajuda de 1.200 euros anuals, una deducció per maternitat, que es pot cobrar de dues maneres diferents: o bé a la declaració de la renda o bé de manera fraccionada, és a dir, 100 euros mensuals. Aquest mes de març, coincidint amb la crisi pel covid-19, les mares que cobraven l'ajuda no han rebut l'ingrés que l'Agència Tributària acostuma a fer durant la segona quinzena de mes.

Consultada per aquest diari, l'AEAT assegura que la demora amb els pagaments dels 100 euros no té res a veure amb el context actual ni els canvis que ha impulsat el govern espanyol de Pedro Sánchez en matèria econòmica i laboral, i que es tracta d'un "canvi d'aplicacions informàtiques" que ha motivat el retard. De fet, asseguren que durant els primers dies d'abril s'haurien de fer els pagaments d'aquestes quantitats, si bé inicialment mantenien que tot funcionava correctament i els 100 euros s'havien pagat amb total normalitat a totes les persones que hi tenen dret.

L'ajuda, la poden rebre totes les mares que realitzin una activitat per compte propi o aliè, i que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat.