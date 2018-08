L'Estat ajorna tractar el repartiment de menors no acompanyats fins al setembre

Per primera vegada des de feia tres anys, aquest dilluns a la tarda s'ha reunit la Conferència Sectorial d'Immigració i ho ha fet amb un assumpte pendent de resoldre sobre la taula: els milers de menors no acompanyats que han arribat aquests últims mesos. Un tema pel qual no s'ha arribat a cap acord. "Avui no hem trobat solucions, sinó bones paraules", ha dit el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, al sortir de la reunió, on hi han participat representants de totes les comunitats autònomes. Un dels temes que demana la Generalitat és que es reparteixin els joves per les diferents comunitats autònomes. Un aspecte que, segons Amorós, s'ha arribat a l'acord de tractar-ho en la propera reunió, prevista pel mes de setembre.

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha admès que és un tema que s'ha de "treballar amb més tranquil·litat" i per això, ha assegurat que ajornar-lo fins al setembre és la millor opció. "S'ha de treballar amb cautela", ha dit Valerio després d'acabar la reunió. De fet, ha admès que és un tema espinós perquè hi ha comunitats autònomes que no són partidàries del repartiments d'aquest menors i d'altres que sí, com ara en les quals hi ha més pressió, com Andalusia, Catalunya o el País Basc. Així, aquesta és una de les peticions que fa Catalunya, que demanar a les comunitats autònomes que col·laborin a l'hora d'atendre els menors que arriben a les costes andaluses a través de centres d'atenció temporal oberts.

La ministra, a més, també ha avisat que per a aquest any no hi ha més diners per destinar a la integració, l'acollida i l'atenció d'aquests immigrants. Valerio ha assegurat que aquesta qüestió es plantejarà en una partida dels pressupostos del 2019. Per a la Generalitat, la proposta és insuficient i continuen reclamant més recursos per afrontar els fluxos migratori. "Esperarem al pressupost del 2019 per veure quins fons es poden habilitar per aquest fons de les comunitats autònomes en col·laboració amb els ajuntaments", ha explicat la ministra. En aquest sentit, la directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva, ha demanat sobretot "transparència, informació i control de fluxos" per tenir temps de preparar a les institucions per a la seva rebuda.

Tot i les bones paraules, Amorós ha demanat que "s'ordeni el desordre intern", és a dir, que totes les comunitats autònomes obrin "noves places d'ajuda humanitària com fa Catalunya". Tot i que Catalunya és una de les comunitats autònomes que absorbeix un gruix més gran d'immigrants -també de menors no acompanyats-, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania assegura que "no hi ha un allau d'immigrants". Això sí, admet que la situació és greu pel "grau de vulnerabilitat" amb què arriben aquestes persones.

En el conjunt de l'estat espanyol, n'han arribat més de 7.000, segons les dades que va fer públiques la setmana passada el govern de Pedro Sánchez. Catalunya, després d'Andalusia, és la segona comunitat autònoma que n'absorbeix un gruix més gran: de gener a juliol d'aquest any ja n'ha atès 1.451, segons dades de la Generalitat.

Aquest matí, la secretària d’Estat de Migracions, Consuelo Rumí, va anunciar en una entrevista a RNE que el govern espanyol preveu tornar a incorporar el Fons d’Integració als pressupostos del 2019, tal com havia fet l’executiu de José Luis Rodríguez Zapatero. Una manera de nodrir de finançament el repartiment dels més de 7.000 menors estrangers que han arribat a l’Estat en el que portem de 2018.