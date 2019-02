Les pràctiques de Desokupa arriben a judici per amenaces i coaccions

La Ciutat de la Justícia ha acollit aquest dimarts un judici per les pràctiques de Desokupa. Dues persones que vivien a la casa ocupada La Protestona, del barri del Poblenou de Barcelona, han portat als tribunals el director d'aquesta empresa i un advocat que va intervenir en els fets denunciats l'octubre de l'any passat. "Entre el setembre i l'octubre les denunciants van rebre amenaces i coaccions", assegura l'advocada d'Irídia Sònia Olivella, que les representa. Olivella afegeix que la situació, que va durar "diverses setmanes", va generar por i ansietat a les denunciants.

El cas ha arribat al jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona, on s'ha fet el judici per delictes lleus d'amenaces i coaccions. Segons Olivella, les denunciants han explicat que el director de Desokupa i l'advocat que hi va intervenir els van oferir una quantitat de diners perquè deixessin la casa ocupada. En cas de no marxar del domicili, han declarat que els dos homes van amenaçar de fer-les fora en contra de la seva voluntat. Les persones que vivien a la casa no van acceptar l'oferta perquè estaven a l'espera que es resolgués el procediment judicial que hi havia obert pel desnonament de l'habitatge.

Les denunciants han relatat que, després de rebutjar l'oferta, el director de Desokupa i l'advocat, juntament amb altres persones, van fer diverses accions per pressionar que marxessin de la casa. Per exemple, Olivella exposa que un dia es van presentar a l'habitatge amb uns serrallers i van amenaçar d'entrar. "Aquesta empresa es pren la justícia per la seva mà quan ja hi ha un procediment per la via judicial", lamenta l'advocada de les denunciants, que considera que és una situació "intolerable" perquè es vulneren els drets a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili.

Olivella subratlla que, en el judici, el director de Desokupa ha negat amenaces i coaccions, alhora que ha defensat que l'empresa actuava, per part de la propietat, per fer mediació. El cas ha quedat vist per a sentència.