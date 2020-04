Els nens pregunten a Colau a la tele: "Qui ens cuidarà quan els pares tornin a la feina?"

L'imponent Saló de Cent, d'estil gòtic i originari del segle XIV, amb les seves cadires folrades de vellut vermell presidint la sala, no convenç com a escenari la Gemma, directora del programa de Betevé que s'ha de gravar amb l'alcaldessa Ada Colau responent preguntes als nens sobre el coronavirus i el confinament. "Estem tots confinats i és el que volem transmetre, no volem espais grans, millor un despatx de treball", explica.

Així que, mentre arriba l'alcaldessa, els realitzadors del programa, els responsables de premsa de la batllessa, aquest periodista i el fotògraf de l'ARA, ens adrecem al despatx del cap de gabinet d'alcaldia. Colau arriba i rep un iPad per poder anar mirant les preguntes en vídeo que els nens han enviat per WhatsApp en un programa que s'emetrà dissabte a les 18.30 h. El despatx és gran, però entre uns i altres som nou persones i (m'angoixo una mica) aconseguim mantenir la distància de seguretat pels pèls.

Mare de dos nens, de tres i nou anys respectivament, l'alcaldessa està especialment preocupada pel confinament dels infants i ha afegit a la seva agenda el projecte digital Estimat Diari (en el qual es comunica amb els petits a la web) i el programa L'alcaldessa respon als infants, amb un format semblant al de Vuelta al cole de Telemadrid, que es va fer famós perquè l'alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida va dir que salvaria abans la catedral de Notre-Dame que l'Amazònia, davant la sorpresa dels petits.

651x366 L'alcaldessa Ada Colau, mirant a l'iPad les preguntes dels nens, aquest dijous a un despatx de l'Ajuntament de Barcelona / FRANCESC MELCION L'alcaldessa Ada Colau, mirant a l'iPad les preguntes dels nens, aquest dijous a un despatx de l'Ajuntament de Barcelona / FRANCESC MELCION

En aquest cas, però, Colau no es fica en cap jardí, ni selva, ni catedral d'aquesta mida. La majoria de respostes tenen a veure amb la tornada a les classes i amb poder sortir al carrer. Però algunes toquen especialment la fibra. "Quan els pares tornin a la feina i les escoles estiguin tancades qui ens cuidarà?", pregunta una nena amb fusta de periodista incòmoda. Colau no té resposta: "És una pregunta que tots ens estem fent". Tampoc la té cap administració davant aquesta i tantes incògnites noves que s'obren amb aquesta crisi, i apel·la a la "flexibilitat" i la "creativitat" de les empreses.

Un Sant Jordi diferent

"Per què els petits que tenim menys perill del virus no podem sortir i els grans sí que poden?", pregunta un altre petit. Colau reconeix que els seus fills també l'hi fan, aquesta pregunta, i explica que només "algunes persones grans poden sortir", aquells treballadors (posa com a exemple infermers, entregadors, gent de la neteja, etc.) que "ajuden la resta a quedar-se a casa". Aclareix, això sí, que tan aviat com es pugui començar a sortir, demanarà "que els nens puguin ser dels primers a sortir, encara que sigui amb protecció i només una mica".

L'alcaldessa parla ràpid i rep una instrucció per abaixar el ritme. "És que si parlo lent em sembla que sobreactuo", s'excusa. "Com ens estem portant els barcelonins?", pregunta un altre petit, i l'alcaldessa, convençuda, respon que "molt bé" i dona les gràcies. "No m'ho esperava, vam deixar de sortir al carrer molt ràpidament. Però és important que no ens relaxem", diu.

"Com celebrarem Sant Jordi? A mi m'agrada molt llegir", pregunta una nena sumant a les paraules el llenguatge de signes, davant l'admiració d'una Colau que reconeix que li encantaria comprendre'l. "Hem pensat que farem la festa del llibre més endavant, cap a l'estiu", respon, i avança que estan buscant "idees" i que sempre es poden llegir contes a casa o comprar llibres per recollir més endavant. "I ajudem les nostres llibreries que ens estimem molt", afegeix. Elogia també la idea que ha vist a les xarxes de fer roses a casa amb tot tipus de materials per penjar-les al balcó.

Per acomiadar-se, l'alcaldessa, clarament entendrida per les preguntes dels nens, els demana que truquin als avis i que segueixin aguantant. "Per tornar a trobar els familiars i fer-vos les abraçades més grans que ens hem fet mai", conclou. Alguns ulls a la sala es posen vermells i humits. "No ploris, no ploris", li diuen. "Massa sincer?", pregunta Colau. "A mi m'ha agradat", "està perfecte", li responen els professionals de Betevé.