El 56.044, el primer premi de la Grossa de Sant Jordi

El sorteig de la Grossa de Sant Jordi, que s'ha celebrat aquest diumenge a causa del coronavirus, ha atorgat el primer premi al número 56.044. Aquest premi reparteix 50.000 euros per cada bitllet i un premi extraordinari de dos milions per al bitllet amb la sèrie 25. També tenen premi els números immediatament anterior i posterior del guanyador, que obtenen 2.000 euros per bitllet jugat. Si es té un bitllet que acaba amb els mateixos quatre números que el guanyador (6.044) es reben 500 euros. Si coincideixen tres números, 100. Si en coincideixen dos, 30 euros. I si el bitllet acaba amb 4, es recupera l'import jugat. També es recuperen els 5 euros jugats si el número acaba en 1, que ha sigut la xifra escollida per al reintegrament.

El segon premi de la Grossa de Sant Jordi, que reparteix 20.000 euros per bitllet, ha recaigut en el 60.645. I el tercer, que en reparteix 10.000, ha anat al 6.211.

Aquest any tots els beneficis del sorteig es destinen a ajudar les persones afectades pel covid-19. A l'abril, la Generalitat va anunciar que canviava la data de sorteig de Sant Jordi i que anul·lava el que s'havia de fer per Sant Joan. El sorteig d'aquest diumenge l'ha conduït la periodista de TV3 Laia Ferrer i els premis es podran cobrar durant els pròxims 90 dies.