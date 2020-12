La lotera que s'"inventa" el número de la sort

Gairebé no s'ho creu però Maria Àngels Morata ha portat la sort des de l'estanc del barri barceloní de Gràcia. "Me'ls he inventat jo, els números", explica amb un to alegre, que mostra la satisfacció d'haver repartit el primer premi de la Grossa de Cap d'Any d'aquest 2020 pandèmic i estrany. El 35.208 també s'ha repartit des d'una benzinera de l'autovia de Mataró, a la Roca del Vallès.

Faltaven pocs minuts per a dos quarts de tres del migdia quan una exultant Maria Àngels Morata sortia acompanyada del capgròs de la Grossa de Cap d'Any i un cartell amb el número guanyador i que l'acredita com a venedora del primer premi. Ella no se n'havia quedat cap d'aquests, però celebrava l'èxit de la seva nova aventura professional.

Morata, que va obrir el negoci el setembre del 2019, relata que ha donat la sort i els 200.000 euros per bitllet afortunat, "aleatòriament" a través d'internet, triant les desenes, les centenes a partir de la terminació en vuit que li apuntava l'indecís comprador que buscava "un número maco". Creu que els cinc bitllets del número guanyador se'ls va endur una única persona però és incapaç de recordar com era avui que tothom busca l'home o la dona més rics. "Que bé que hagi tocat aquí", celebrava una clienta que visitava l'estanc per comprar-hi tabac i que admetia que fins ara això de la Grossa no la convencia. La Maria Àngels es disculpa un moment, vol donar la notícia a la seva mare: "Posa TV3, estic sortint a la tele, he venut el primer premi de la Grossa de Cap d'any". Li admet, però, que ella no havia agafat cap bitllet guanyador com ja li ha recriminat la filla. "Estic supercontenta", resumeix.

Fa només 15 mesos que regenta el seu propi estanc al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Terol, després de vint anys treballant en un estanc de la Rambla. A falta de premiats sacsejant ampolles de cava o ensenyant orgullosos el bitllet guanyador, avui l'alegria era per a ella. "A la vostra salut", celebrava davant dels periodistes. "No m'ho puc creure, estic sola despatxant i quan el meu representant de loteria m'ho ha comunicat no m'ho podia creure", afirma. I quan li ha confirmat que sí, que havia donat part de la Grossa, s'ha posat "nerviosa". I això que fa uns anys quan treballava de dependenta en un altre estanc recorda que va donar un premi gros de la Bonoloto, del qual no recorda l'import. "Em van fer la fotografia amb el típic marc de premi i tot", rememora, però res comparable amb l'alegria d'ara. "Aquesta vegada el premi l'he donat jo", subratlla mentre acomiada un comprador.

El premi també s'ha repartit en una benzinera de la Roca, el dependent de la qual es disculpa quan atén el telèfon de l'ARA perquè, assegura, "no està autoritzat". La situació a peu d'una via ràpida fa sospitar que la sort ha pogut caure en els conductors de l'eix Vallès-Maresme que s'han aturat per repostar i, sense saber-ho, han triat el número d'aquest any.