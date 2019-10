"Preocupació" i "perplexitat" en el sector econòmic barceloní pels aldarulls

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dilluns amb alguns dels principals agents econòmics de Barcelona, entre els quals hi ha representants del Port, la Fira, l'aeroport i el Consell de Gremis de Catalunya, però també amb patronals i sindicats, per valorar conjuntament l'afectació econòmica provocada pels aldarulls al centre de la ciutat dels últims dies en resposta a la sentència del Tribunal Suprem, pels quals fins a 28 persones han entrat a la presó preventivament.

Collboni ha traslladat la "gran preocupació" dels operadors econòmics, especialment dels que "pateixen en primera línia els aldarulls" perquè o bé es dediquen al turisme o bé operen al centre de la ciutat. "Es fan esforços ingents per recuperar cada matí la normalitat, amb les tasques de neteja i reparació dels carrers", ha defensat el socialista, que ha destacat la col·laboració del sector econòmic per fer-ho possible. Per exemple, que el sector hoteler hagi reallotjat clients en altres hotels, allunyats del centre, o que s'hagi alertat les autoritats per retirar "elements perillosos" de la via pública. "Tenim sort que les organitzacions empresarials d'aquesta ciutat estiguin tan compromesos amb la ciutat i la prova d'això és que, cada matí, els comerços aixequen la persiana", ha afegit.

El consistori no ha fet públiques les dades aportades pels principals operadors econòmics (com ara si ha disminuït la facturació hotelera o si l'activitat econòmica dels comerços del centre s'ha vist afectada els últims set dies), i si bé Collboni ha assenyalat que en algunes fires o congressos s'ha registrat menys participació, ha assegurat que res apunta a cancel·lacions "massives" d'activitats de pes internacional a la Fira, o una baixada generalitzada de l'ocupació hotelera.

No ha negat, però, una afectació en el sector cultural, que ha qualificat de "sensible", en referència a la cancel·lació de concerts. El socialista, amb tot, ha demanat "prudència" fins a conèixer les dades definitives sobre la facturació de les empreses i comerços de l'última setmana.

L'Ajuntament de Barcelona sí que situa entorn als 2,7 milions d'euros els danys materials a la via pública, com ara el trencament de llambordes i la crema de contenidors. Per això, els serveis jurídics municipals estudiaran la via civil per reclamar una compensació per danys i prejudicis.

"Barcelona té una capacitat de recuperació ràpida"

"El que realment ens demanen els sectors econòmics és que cessi la violència", ha afirmat el socialista. Una petició a la qual –ha afegit– se suma el consistori, si bé l'objectiu del govern és recuperar la normalitat als carrers tan aviat com sigui possible i no només en termes econòmics: "Barcelona ha viscut experiències anteriors, d'aldarulls o de crisi, i sabem que té una capacitat de recuperació ràpida més enllà de l'evident conflicte polític".



Per això, ha insistit molt a "desescalar" el conflicte i la tensió, que, segons ell, "l'únic que fa és perjudicar la ciutat i l'economia" i incrementar encara més la situació d'excepcionalitat. "Els actes violents han de cessar als carrers per distensionar l'ambient i recuperar la normalitat", ha denunciat Collboni, que únicament ha fet al·lusió als "violents que provoquen els aldarulls" i taquen la imatge de la ciutat. En cap cas, però, ha condemnat l'actuació policial o els operatius antidisturbis.

L'associació que aglutina els eixos comercials i turístics de la capital catalana, Barcelona Oberta, però, ha alertat que els disturbis dels últims dies han fet caure l'activitat comercial entre un 30% i un 40%. Segons el president de l'entitat, Gabriel Jené, el comerç barceloní s'enfronta a una "paràlisi" però nega categòricament que hi hagi un vandalisme generalitzat o organitzat: "Només hem comptabilitzat tres establiments en els que s'han produït sabotatges".

Jené, que és un dels representants del sector econòmic que han participat a la reunió amb el govern municipal, ha instat a l'administració que treballi per "restablir l'ordre com més aviat millor" i ha criticat la incapacitat política dels actors catalans i espanyols: "La nostra preocupació va més enllà de la política: s'ha traslladat el problema als carrers".

Després de la trobada, en la qual també han participat els regidors de Comerç, Montserrat Ballarín, i de Seguretat, Albert Batlle, el primer tinent d'alcaldia ha anunciat que l'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball conjunt amb l'àmbit comercial i hoteler per repassar les actuacions dels serveis municipals i monitoritzar l'evolució de l'impacte de les jornades de protestes contra la resolució del Tribunal Suprem en el món local. En aquest sentit, Collboni ha posat de relleu que l'equip de govern s'ha reunit "matí, tarda i nit" per coordinar serveis de neteja, seguretat o transport.