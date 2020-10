Un pres de Brians 2 mata un altre intern a punyalades

Un intern de la presó de Brians 2 ha assassinat a ganivetades un altre pres al pati del mòdul 3 del centre penitenciari aquest dimarts al vespre. El presumpte agressor, que complia una condemna llarga per delictes greus i que es troba ara en situació d’aïllament, ha clavat diverses ganivetades a la víctima, que ha acabat morint.



Es tracta d’un fet excepcional en una presó de Catalunya, on poques vegades es cometen delictes d’aquesta magnitud. Un dels últims casos es va produir a la presó de Ponent de Lleida el 2018 quan es va responsabilitzar un altre intern de l’homici d’un company que va aparèixer mort a la seva cel.la .



Segons el sindicat UGT però no es tracta de la única situació violenta que s’ha viscut al centre de Brians 2 aquest dimarts. Un altre intern hauria intentat clavar un pal d’escombra trencat i esmolat a un altre treballador del centre en un punt diferent de la presó.



Tot i aïllar el cas d’assasinat de l’intent d’agressió a aquest funcionari, el sindicat ha denunciat en un comunicat la inseguretat que viuen els treballadors del centre penitenciari a causa de les “restriccions” de personal al centre. Segons UGT al mòdul on s’ha produït la mort violenta hi havia dos funcionaris per 95 interns.