El president de la Camfic avisa que els CAP estan "molt tensionats"

El president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Antoni Sisó, ha reconegut en una entrevista al Via Lliure de RAC1 que els centres d'atenció primària (CAP), sobretot de Barcelona, l'àrea metropolitana i del Segrià, "estan molt tensionats" davant la situació actual de nous brots. "Part del personal ha marxat de vacances i els que no hem marxat i ens hem quedat aquí hem d’assumir totes les proves d’aquest brots localitzats que estem patint. Els professionals estan molt cansats físicament i emocionalment", ha dit aquest dissabte.

Sobre l'anunci del departament de Salut que farà 30.000 proves PCR diàries a partir de la setmana que ve, Sisó ha dit que "això serà assumible si arriben reforços, sobretot de personal d'infermeria", per poder dur a terme aquests testos que va anunciar el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Un altre debat que ha comentat Sisó és la falta de metges de família. "És una especialitat que va a la baixa i és una llàstima perquè és la que garanteix la sostenibilitat del sistema", ha dit el president de la Camfic, que ha explicat que ara aquest problema es nota més que mai perquè no hi ha prou metges per fer front a la situació actual.