El president de Renfe presumeix de la puntualitat dels trens a Catalunya en comparació amb altres països europeus

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha presumit de l'"alt índex de puntualitat i fiabilitat" que tenen els trens a Catalunya i en el conjunt d'Espanya en comparació amb les rodalies "franceses, angleses, alemanyes o holandeses". El responsable de l'operadora del transport ferroviari espanyol ho ha assegurat aquest dimarts durant una visita a les obres per millorar l'accessibilitat dels usuaris a l'estació de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Táboas ha reivindicat que Rodalies "funciona millor del que es percep, però pitjor del que Renfe voldria". En aquest sentit, ha tret pit de "l'autoexigència" de l'operadora ferroviària per "treballar cada dia" per millorar el servei.

Sobre si l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona augmentarà la demanda de transport públic, el directiu de Renfe ha comentat que aquesta és una qüestió que correspon decidir a la Generalitat: "Nosaltres només som l'operador, si la Generalitat ens demana més servei estudiarem si tenim el material suficient per fer-ho".

Táboas ha assegurat que l'estació en obres de Bellvitge estarà enllestida entre febrer i març i que durant el segon trimestre del 2020 ja es podran utilitzar els quatre nous ascensors. A més, el president de Renfe ha assenyalat que està previst ampliar les andanes per facilitar la pujada als trens i substituir la il·luminació actual. El cost total d'aquestes obres, que s'espera que facilitin el dia a dia de més de 6.000 usuaris, és de 3 milions d'euros.