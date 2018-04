A presó per atracar nou benzineres a punta de pistola

Entrava a les benzineres amb la cara tapada amb un passamuntanyes o un casc de moto, apuntava amb una pistola els empleats, els obligaven a donar-li els diners de la caixa i fugia amb el botí en motocicleta. Els Mossos d'Esquadra han arrestat un atracador que hauria assaltat nou benzineres en quatre mesos a Barcelona i Montcada i Reixac. Els dos primers robatoris els va perpetrar juntament amb un altre home a qui van arrestar i enviar a la presó fa 11 mesos.

Resolem 9 robatoris violents a benzineres de Montcada i Reixac i de Barcelona que van succeir l’estiu passat https://t.co/KFPNKQTu8n pic.twitter.com/quZCNiA5OJ — Mossos (@mossos) 4 d’abril de 2018

El detingut, que té 38 anys, ha ingressat entre reixes per altres causes que tenia pendents. A banda dels nou atracaments a benzineres, la policia catalana el relaciona amb el robatori de dues motocicletes que hauria fet servir per assaltar les estacions de servei i amb un altre assalt amb violència i intimidació a un repartidor de pizzes al carrer.

Segons els Mossos, en els dos primers atracaments el detingut va actuar amb un còmplice, que es quedava a l'entrada mentre l'atracador ara detingut assaltava a punta de pistola la caixa de la benzinera. Tots dos anaven amb les cares tapades. En una de les ocasions van fugir amb un cotxe que havien manipulat prèviament canviant-li la matrícula per una de robada; en la segona, van fer servir una motocicleta també sostreta. Els investigadors van aconseguir localitzar el còmplice dins del vehicle que havien fet servir per un dels robatoris. Els agents van arrestar-lo i el jutge va ordenar l'ingrés preventiu entre reixes.

540x306 Els atracadors utilitzaven motos robades / MOSSOS D'ESQUADRA Els atracadors utilitzaven motos robades / MOSSOS D'ESQUADRA

La investigació va quedar oberta per localitzar el segon dels atracadors, que al juliol va assaltar una mateixa benzinera de Montcada i Reixac dos cops. Segons els Mossos, l'home també va atracar a punta de pistola cinc estacions de servei més de Barcelona entre juny i agost de l'any passat.

Dos motos robades i un assalt a un repartidor

Els Mossos també relacionen l'atracador arrestat amb el robatori de dues motocicletes a Barcelona fa un any que l'home va utilitzar per fugir de les benzineres de Montcada. A més, l'arrestat hauria assaltat un repartidor de pizzes de Barcelona el 24 de juny passat.

Amb la detenció de l'home, els agents donen per tancada la investigació que ha permès resoldre nou robatoris violents en benzineres, un assalt al carrer i dos robatoris de motocicletes.