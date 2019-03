Presó per als dos presumptes autors de la mort a ganivetades d’un home a Cornellà

El jutge ha enviat a la presó els dos presumptes autors de la mort a ganivetades d'un home a Cornellà el 27 de febrer. Els fets van passar a les 5 del matí a l'avinguda Sant Ildefons, on els Mossos d’Esquadra van trobar dos homes ferits per arma blanca, un dels quals va acabar morint. El segon ferit va ser traslladat a l'hospital i va quedar detingut per haver participat en una baralla tumultuària.

En paral·lel, els Mossos van arrestar un altre home, acusat d'homicidi dolós després d'haver-li trobat un ganivet de grans dimensions. El jutge en va decretar l'ingrés a presó, si bé la investigació va concloure que hi havia un segon home implicat en la mort. A aquest segon el van detenir l'1 de març a Sant Feliu de Llobregat i el jutge també l'ha enviat a presó.