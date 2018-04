A presó l'exmetge fugitiu que havia violat la seva filla durant anys

260x366 Francisco M.C. Francisco M.C.

Quatre anys després, l'exmetge dels Mossos d'Esquadra condemnat per haver abusat durant anys de la seva filla menor d'edat ha entrat entre reixes per complir els 15 anys de presó que li va imposar l'Audiència de Barcelona el 2014. L'home havia fugit quan es va dictar la sentència i des d'aleshores s'havia convertit en un dels fugitius més buscats d'Europa. No estava tan lluny. Els Mossos i la Policia Nacional el van arrestar aquest dissabte a Palafrugell. Vivia al domicili d’un familiar, molt poques vegades en sortia i, quan ho feia, prenia la precaució de tapar-se la cara amb ulleres, barba, bufanda i gorra perquè no el reconeguessin.

El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha donat compliment aquest dilluns al requeriment de l'Audiència de Barcelona i ha ordenat l'ingrés a presó del detingut. Segons la sentència que el condemnava a 15 anys entre reixes, l'home va violar durant vuit anys la seva filla, que aleshores era menor d’edat. Aprofitava el règim de visites que es va establir després del divorci amb la mare. Les agressions sexuals, que molts cops tenien lloc mentre l’altra filla del detingut dormia, van començar el 2001, quan el pare va decidir emportar-se les dues filles de viatge a València i va aprofitar que tots dormien al mateix llit per abusar d’ella per primera vegada.

L'Audiència de Barcelona va dictar la sentència condemnatòria el 2014. Des de llavors l'home estava fugit, i l’Europol havia arribat a incloure la seva fotografia a la llista dels europeus més buscats. El 2015 es va crear un equip conjunt d’investigació entre el grup de recerca activa de fugitius dels Mossos i el grup de localització de fugitius nacionals de la Policia Nacional. Aquest equip havia treballat en diferents línies de recerca, entre les quals hi havia la possibilitat que l’home estigués residint en un país estranger —principalment a Centreamèrica o l’Amèrica del Sud, però el 2016 van obtenir informacions que el situaven a Catalunya i, finalment, el van poder detenir a Palafrugell.

A principis d'any l'Audiència de Barcelona va jutjar un agent dels Mossos d'Esquadra acusat d'encobrir el detingut. La fiscalia li demanava dos anys de presó, perquè entenia que el policia havia intentat desacreditar el testimoni de la víctima, que va denunciar els fets anys després de les agressions sexuals, dient que tenia nòvio i que hi havia mantingut relacions sexuals. Però finalment el tribunal el va absoldre, perquè entenia que no s’havia pogut provar que el mosso mentís per afavorir el pare.