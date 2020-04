A presó un home que va calar foc a un pis amb la seva exparella i el seu fill a dins

Un home de 30 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Amposta (Montsià), ha entrat a la presó per haver calat foc al pis de la seva exparella i el seu fill de 14 mesos, quan els dos eren a dins. A l'interior del domicili també hi havia l'actual parella de la dona. Els fets van passar aquest dilluns, al voltant de les 19 hores, quan es va produir un incendi en un bloc d'habitatges del carrer Felip II d'Amposta. El foc va passar al pis, ubicat a la tercera planta, i tots tres habitants –la dona, el nen i la parella d'ella– van poder sortir al balcó fins que els bombers els van rescatar.

La dona i el nen en van sortir il·lesos i a l'home el van atendre per inhalació de fums. El van traslladar a l'hospital, tot i que no estava greu. Un cop apagat l'incendi, que va cremar la porta d'entrada i el rebedor del domicili, es van trobar diversos indicis que apuntaven que el foc havia estat provocat amb la utilització de combustible, cosa que va fer que s'obrís una investigació per aclarir-ho, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Es van localitzar dues ampolles de plàstic cremades, restes de gasolina i uns guants cremats que hauria llençat l'autor durant la fugida.

Els Bombers de la Generalitat, la policia local d'Amposta i els Mossos van formar part del dispositiu d'extinció de l'incendi i d'auxili dels afectats. Unes hores després, els agents van detenir l'home de 30 anys, exparella de la dona, com a sospitós d'haver provocat el foc –una deflagració– llançant gasolina a la porta del pis. El van arrestar per un intent d'homicidi dolós i van comprovar que l'home tenia cremades en una mà. L'endemà també es va fer un escorcoll a l'habitatge del detingut, on es van trobar ampolles de plàstic iguals a les que s'havien localitzat al domicili incendiat, una dessuadora amb els punys cremats i gasolina.

L'home, que la policia ja tenia fitxat per antecedents, va passar aquest dijous a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta, que va decretar el seu ingrés a la presó.