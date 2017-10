12 anys de presó per un jove que va intentar matar la seva exparella amb un accident de cotxe a l'Alt Urgell

"Ens matarem junts", va dir un noi de 23 anys a la seva exparella mentre premia l'accelerador del cotxe que conduïa per una carretera de l'Alt Urgell. El jove va dirigir el cotxe contra un altre vehicle que circulava pel carril contrari amb la finalitat de matar la seva acompanyant amb el xoc. Així ho recull la sentència de l'Audiència de Lleida que condemna l'autor dels fets a 12 anys i tres mesos de presó. El tribunal li imposa set anys i tres mesos de presó per l'intent d'homicidi a la seva exparella i cinc anys de presó per l'altre intent de matar el conductor del vehicle amb qui va topar intencionadament. A causa de l'accident de cotxe, la noia va patir diferents lesions amb seqüeles. També van quedar lesionats el conductor i els dos ocupants de l'altre vehicle.

Els fets van passar a finals de juny de l'any passat, quan el condemnat va tornar a la Seu d'Urgell per recollir els últims objectes que tenia al pis que havia compartit amb uns amics. Feia dos mesos que la seva exparella havia decidit acabar amb la relació, després d'un any. El noi no va acceptar la ruptura. Tot i que va deixar la Seu d'Urgell per anar a viure a Sevilla, el jove va continuar contactant amb ella per WhatsApp i Facebook amb molta insistència, fins que la noia va bloquejar les seves comunicacions. Quan a finals de juny va tornar a la Seu d'Urgell, ell va intentar contactar de nou amb la víctima a través de terceres persones. Al final, ella va acceptar que es veiessin una tarda per parlar del trencament de la relació.

L'endemà al vespre es van tornar a trobar, després que ell hagués insistit enviant missatges amb l'excusa que aquella mateixa nit ja marxava a Sevilla. El noi va convidar la noia a pujar al cotxe que un amic li havia deixat. Van agafar la carretera N-260 en direcció a Adrall i quan van arribar a l'altura de Montferrer, el jove va començar a accelerar el vehicle dient: "L'única solució és que ho arreglem junts" i "Si no ets per a mi, no ets per a ningú". Tot seguit, va avançar un vehicle i va dirigir intencionadament el cotxe contra un altre vehicle que circulava pel carril contrari. El conductor de l'altre vehicle va evitar el xoc frontal amb una maniobra, tot i que no va poder impedir topar-hi. Després dels fets, el condemnat va entrar a presó provisional.