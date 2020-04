A presó un home que va intentar assassinar la seva parella a Reus apunyalant-la

L'home de 42 anys que aquest diumenge va quedar detingut per haver intentat matar la seva parella a Reus apunyalant-la amb un ganivet ha entrat a presó. El jutjat de violència sobre la dona de la ciutat ha acordat la presó provisional i sense fiança per a l'home per un intent d'homicidi. Uns veïns van alertar diumenge al 112, cap a les quatre de la tarda, que havien vist un home que sortia tacat de sang d'un edifici. Al cap de mitja hora, la Guàrdia Urbana el va detenir per haver apunyalat la seva parella i va passar a càrrec dels Mossos d'Esquadra. La dona està en estat greu i continua ingressada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Aquest és el segon episodi de violència masclista que transcendeix l'última setmana a Catalunya, després que un home de 30 anys també va ingressar a presó per haver calat foc al pis de la seva exparella i el seu fill de 14 mesos, quan els dos eren a dins, a Amposta (Montsià). A l'interior del domicili també hi havia l'actual parella de la dona. Els fets van passar dilluns de la setmana passada al vespre, quan es va produir un incendi en un bloc d'habitatges perquè l'home havia llançat gasolina a la porta. El foc va cremar el rebedor del pis, ubicat a la tercera planta, i els tres habitants –la dona, el nen i la parella d'ella– van poder sortir al balcó fins que els bombers els van rescatar.

En les últimes hores, un altre jutjat també ha enviat a la presó un altre home per la mort d'una dona al Pont de Vilomara. La jutge de guàrdia de Manresa ha decretat la presó provisional i sense fiança per a l'home, que no ha volgut declarar, per un homicidi dolós. El cas es porta des d'un jutjat d'instrucció i no des d'un jutjat de violència sobre la dona perquè es considera que no hi havia un vincle sentimental entre el presumpte autor i la víctima. Els fets van passar dijous de la setmana passada, a les 10 de la nit, en un habitatge d'una urbanització. Quan la policia va arribar, la dona, de 63 anys, estava morta i l'home, de 52 anys, tenia algunes ferides. De fet, continua ingressat a l'hospital i ha comparegut al jutjat per videoconferència.

Sis morts violentes durant l'estat d'alarma

L'homicidi del Pont de Vilomara és el sisè que es produeix a Catalunya des que es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus, segons han informat els Mossos. Quatre dels crims han sigut els assassinats en sèrie de persones sense sostre a Barcelona, pels quals la policia ha detingut un home a les Planes (Sant Cugat del Vallès). Els Mossos tenen clar que és l'autor de tres dels casos, i ara treballa per comprovar el quart. Pel que fa al sisè homicidi, va tenir lloc el 28 de març a Sant Quirze, on un home va morir ferit greument al carrer. Unes hores després, els Mossos van detenir un home de 26 anys al mateix municipi com a autor de la mort violenta, que es va produir després d'una baralla.