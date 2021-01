A la presó els tres presumptes jihadistes detinguts a Barcelona

Poc abans de Nadal, la Policia Nacional va saber que havia entrat un home "potencialment perillós" a Espanya. Els investigadors de la Comissaria General d'Informació van començar una recerca per intentar localitzar-lo i el van trobar en un domicili ocupat del barri de la Barceloneta. Hi vivia amb almenys dues persones més. L'home que havia fet disparar les alarmes havia sigut un soldat de l'Estat Islàmic a l'Iraq, Turquia i el Senegal, segons la Policia Nacional. Els agents van fer una operació divendres a Barcelona durant la qual van detenir els tres presumptes jihadistes, que aquest dilluns han sigut enviats a presó després d'haver passat a disposició de l'Audiència Nacional.

Els tres homes, tots de nacionalitat algeriana, van quedar arrestats per la seva suposada vinculació amb Estat Islàmic –Daeix, segons l'acrònim en àrab–. L'home, que havia tornat de la zona de conflicte, havia actuat, "durant un ressenyable espai de temps", com a combatent de l'organització terrorista,segons la Policia Nacional. En aquesta etapa havia passat per diversos països fins que va arribar al Senegal, on va continuar amb la seva activitat de soldat. Quan va tornar a Algèria i abans de traslladar-se a Barcelona s'havia vinculat amb la franquícia d'Estat Islàmic al nord d'Àfrica. Pel que fa als altres dos homes amb qui vivia, segons el cos policial, un d'ells s'havia convertit en un seguidor seu i l'altre els donava suport logístic.

Els investigadors van veure que els tres homes adoptaven "fortes mesures de seguretat" a Barcelona. Així mateix, la Policia Nacional ha argumentat que a causa del temporal Filomena, "que podia dificultar la seva localització permanent", van decidir intervenir per detenir-los a finals de la setmana passada. Els agents també van escorcollar el domicili on vivien, on van requisar-los material electrònic que està pendent de ser analitzat pels especialistes en terrorisme jihadista. En aquesta operació hi han col·laborat el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), els serveis d'intel·ligència d'Algèria, l'FBI dels Estats Units i l'Oficina Europea de Policia (Europol).