Presó provisional per l'home que va matar la seva mare a punyalades a Berga

Un jutge de Berga ha ordenat l'ingrés a presó provisional i sense fiança de l'home que hauria matat la seva mare a punyalades a Berga aquest cap de setmana. L'investiga per un delicte d'homicidi. L'arrestat es va presentar aquest dissabte passat a la nit a la comissaria de la Policia Local de Berga, on va confessar que havia matat al seu domicili la seva mare. Agents dels Mossos i la Policia Local es van desplaçar al domicili de l'home, al carrer Pietat de Berga, on van localitzar el cos sense vida de la dona.

La víctima era Manela Quesada, una activista social coneguda a Berga. Era directora del Grup Horitzó del Berguedà, una entitat dedicada a la inserció laboral de persones amb problemes físics i mentals, i també era presidenta d'Asfam Berga, una associació de familiars i amics de la salut mental.

El magistrat ha dictat l'ordre d'ingrés entre reixes després d'interrogar l'home, de 37 anys i veí de Berga. A més també ha prés declaració a tres testimonis més.