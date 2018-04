A presó un home per tràfic de cocaïna a Arenys de Mar

Un home de 45 anys i veí d'Arenys de Mar va ingressar a la presó el 12 d'abril acusat d'un delicte contra la salut pública després que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local trobessin 4,5 quilos de cocaïna en dues bosses esportives de la seva propietat. La policia també va detenir la seva parella, una dona de 37 anys, a qui el jutge va deixar en llibertat amb càrrecs. La descoberta es va poder fer perquè l'arrestat va presentar una denúncia sobre un grup d'homes que hauria intentat robar a casa seva. Quan els agents van anar al seu domicili van localitzar la droga, de gran puresa i valorada en 275.000 euros, en un pati interior de la finca on el detingut l'hauria llençada en veure els assaltants.

Els fets van passar el 9 d'abril, al voltant de les 18.30 h, quan la Policia Local d'Arenys de Mar va rebre diverses trucades que alertaven d'un home que demanava ajuda des de la balconada del seu habitatge. Diverses dotacions policials van contactar amb la suposada víctima, que en un primer moment va explicar que un grup d'homes havien intentat robar a casa seva.

Un cop fetes les primeres gestions policials al lloc, la víctima es va adreçar a la comissaria per presentar denúncia. Simultàniament, altres dotacions policials van continuar inspeccionant la zona i van localitzar, en un pati interior de l'edifici, dues bosses esportives propietat del denunciant que contenien 4,5 quilos de cocaïna de gran puresa, diners en efectiu, dues balances de precisió i munició diversa.

Arran aquesta troballa, els agents van escorcollar el domicili de la suposada víctima, on es van intervenir 87 grams més de cocaïna en roca, així com diverses dosis i altres indicis relacionats amb el tràfic de drogues. Per tot plegat, es va detenir el matrimoni que vivia al pis com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar presó per a l'home, que tenia antecedents policials.