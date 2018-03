A presó per trencar una porta

Una llogatera de Barcelona haurà d’ingressar quinze dies en un centre penitenciari per haver trencat la molla de la porta de l’infrahabitatge il·legal on vivia. El seu nom és María José Alarcón i, durant cinc anys, va viure amb la seva parella, Roberto Martínez, en un pis de quinze metres quadrats. Pagaven 400 euros. “A l’anunci ho definien com a loft, i ens hi vam quedar perquè era l’únic lloc on no ens demanaven fiança i en el preu hi incloïen els subministraments”, relata la María José. El pis consistia en una única habitació, on el llit compartia espai amb la cuina, el lavabo “i les cuques”.

Ara un jutge la condemna a presó arran d’una denúncia del propietari de l’immoble, al número 69 del carrer Escòcia, a Nou Barris, multat amb 90.000 euros després que el 2016 l’Ajuntament de Barcelona li obrís un expedient per tenir llogats deu infrahabitatges de quinze metres quadrats a famílies vulnerables. El consistori li va obrir l’expedient després d’una inspecció a l’immoble arran d’un article publicat a l’ARA, en què la María José denunciava les condicions en què vivien a l’edifici i el mòbing a què els tenia sotmesos el propietari.

La parella s’havia queixat diversos cops dels problemes que tenia l’immoble. El propietari havia punxat els subministraments del carrer, i sovint es quedaven sense llum. “Aquest era només un dels problemes. Li donàvem força guerra, així que va instal·lar càmeres per tenir-nos controlats. Els altres llogaters no s’atrevien a queixar-se, la majoria ni tan sols tenien papers”, diu el Roberto. En total el propietari va instal·lar nou càmeres, i cada cop que el Roberto i la María José rebien algú a casa -els fills, els amics- ell trucava a la policia i denunciava que uns desconeguts havien entrat a l’immoble. Curiosament els Mossos d’Esquadra també van presentar-se a l’edifici el dia que els inspectors de l’Ajuntament van anar a examinar el pis, i els policies van quedar-se molt sorpresos de trobar-se els funcionaris allà, ja que els havien trucat per avisar-los que “uns desconeguts intentaven estafar els avis de l’edifici fent-se passar per revisors del gas”.

Va ser una d’aquestes nou càmeres la que un dia, abans de la inspecció, va gravar la María José. Farta de l’assetjament va entrar a l’edifici i va donar un cop de porta a l’entrada principal, amb la mala sort que la molla va saltar i el propietari la va denunciar. Amb les imatges en mà, el jutge la va condemnar a una multa de 60 euros i una indemnització de 360. “Soc insolvent, així que m’han canviat la condemna per quinze dies de presó”, diu la María José, mentre mostra la sentència. Tot i que moltes persones s’han ofert a pagar-l’hi, ella ho ha rebutjat. “La dignitat va per davant. No vull que ningú pagui res a un delinqüent que m’ha assetjat”, defensa. Segons dades del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, cada any set-centes persones a Catalunya entren a la presó per l’impagament de multes per faltes o delictes lleus.

Destapar una estafa

L’assetjament immobiliari no és l’única situació d’injustícia que aquesta parella ha denunciat els últims anys. Quan es van traslladar al número 69 del carrer Escòcia feia poc que havien sigut desnonats, després que la María José fos una de les treballadores que l’empresa de geriàtrics BB Serveis va acomiadar il·legalment l’any 2012. La cúpula d’aquesta empresa va ser detinguda el 2016, i la Guàrdia Civil va agrair públicament que, en bona part, la detenció havia sigut gràcies a la informació que la María José i el Roberto havien aconseguit recollir des del seu pis de quinze metres quadrats, amb una investigació paral·lela a la de la policia. En total, la cúpula de BB Serveis, que havia guanyat noranta concursos arreu de l’Estat, va estafar més de 35 milions d’euros a administració, proveïdors i treballadors i va deixar sense assistència 750 avis.

Els cinc detinguts per l’estafa van ser posats en llibertat a l’espera que acabi la investigació, des de fa dos anys sota secret de sumari. “La caiguda serà gran”, vaticina el Roberto, que també és portaveu de la plataforma Afectats BB Serveis. El que més lamenta la María José de tot plegat és que ella entrarà a la presó abans que els homes que la van estafar, a ella i a gairebé un miler d’avis. I tot per haver trencat la molla de la porta d’un immoble propietat d’un home que, segons l’expedient de l’Ajuntament, es “lucrava a costa de l’oferta d’immobles que no garanteixen unes condicions de vida dignes per a cap ésser humà”. “Quina justícia és aquesta?”, es pregunta la María José, que en els pròxims dies rebrà la notificació amb la data, el règim -diürn o només nocturn- i el centre penitenciari on ha d’ingressar.