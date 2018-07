18 anys de presó per haver violat dues amigues de la filla en diversos rituals sexuals

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 18 anys de presó un home que va violar dues amigues de la seva filla, i a nou anys i dos mesos –per complicitat– la mare de la noia i parella del violador. L'home, amb l'ajuda de la seva dona, va convèncer les dues amigues, que tenien 16 anys totes dues, perquè practiquessin una sèrie de rituals sexuals que teòricament havien de servir per ajudar els pares d'una de les dues noies mitjançant la màgia.

El condemnat les va convèncer que formava part d'una societat secreta anomenada Orde d'Odin i els va dir que si no accedien a mantenir relacions sexuals amb ell els passarien "coses dolentes" tant a elles com a les seves famílies. El tribunal afirma que té "sospites" que l'home també va violar la seva pròpia filla, però la sentència explica que no el poden condemnar perquè l'agressió sexual no s'ha pogut provar, i tampoc si la noia hi consentia.

Les amigues de la filla del violador van explicar que la noia els havia dit que ella també havia practicat els mateixos rituals sexuals quan tenia 15 anys, però que es va acollir al dret de no declarar en contra d'un parent directe. El tribunal afirma que no té prou proves per condemnar els pares pel seu cas. Tot plegat no es va destapar fins que les dues amigues van intentar convèncer una altra noia perquè participés en els rituals i ella ho va denunciar.

Les agressions sexuals de les dues amigues van transcórrer durant prop de mig any, entre el juny del 2013 i el gener del 2014. Una de les noies va explicar que l'havia violada una desena de vegades. Al final, l'amenaçava perquè hi accedís. "Em deia que, si no ho feia, a mi i a la meva família ens passarien coses dolentes". La majoria de vegades la filla de l'home i la seva mare eren a l'habitació del costat.

La sentència també castiga la parella a pagar 10.000 euros a cada una de les noies i a no poder-s'hi acostar a menys d'un quilòmetre ni comunicar-s'hi durant un any després d'haver acabat de complir la condemna. A més, ell haurà de complir cinc anys de llibertat vigilada i ella, un.