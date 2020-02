Els escorcolls i els aïllaments a les presons catalanes s'enregistraran per evitar agressions

Cada setmana ingressen al centre penitenciari de Brians 1 una vuitantena de persones a les quals s'ha d'escorcollar de cap a peus, totalment nus, en una petita sala. Des d'avui, en aquest compartiment on es viuen, segons els funcionaris, els "moments més delicats" de tota la vida penitenciària dels interns, hi ha instal·lada una càmera de seguretat per intentar protegir tant els mateixos presos com els funcionaris de possibles agressions o falses denúncies: tot quedarà enregistrat en vídeo i àudio.

Aquesta sala d'escorcolls era una de les àrees cegues, sense control, que hi havia a Brians 1, una sala on no es podia saber què passava. El govern de la Generalitat vol eliminar aquestes zones sense supervisió completant un pla que ha de culminar el desembre del 2021 i que comportarà la instal·lació de càmeres de seguretat a totes les presons catalanes per enregistrar el que passi durant els escorcolls, els aïllaments i les contencions.

La instal·lació de les càmeres arriba després de l'informe del Comitè per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d'Europa, que va posar de manifest maltractaments a interns per part de funcionaris a Brians 1. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha desvinculat l'informe, que es va fer públic a principis de febrer, del pla presentat aquest divendres. "No és que ens haguem posat les piles arran de l'informe, fa temps que hi treballem", ha dit després de remarcar que en les zones d'escorcolls, aïllaments i contencions es viuen situacions "estressants" que poden "acabar en incidents", i que les càmeres poden "evitar agressions i denúncies falses cap als funcionaris".

"No tenim res a amagar", ha explicat Albert Duchamp, un dels funcionaris de la presó catalana que ha acompanyat Capella aquest matí. "Aquí vivim els millors i els pitjors moments, quan entren i surten", explica un altre funcionari a la zona d'ingressos, just després de viure un d'aquests "millors moments": un pres s'acomiada d'ell amb un "no et vull veure més" i un somriure de complicitat. "Hi ha presos dels quals coneixem avis, pares i fills, tres generacions; tenim bona relació amb la majoria", afegeix aquest treballador. Assenyala que la violència existeix perquè hi ha interns violents i cada vegada hi ha més problemes "psiquiàtrics" i població estrangera amb uns "codis" diferents dels dels funcionaris. "A vegades hi ha un problema idiomàtic", explica, i conclou: "El 90% dels problemes són per culpa de la droga: som un sistema molt garantista i els familiars entren la droga en els bis a bis, i nosaltres no els podem escorcollar".

Imatges guardades mig any

En una primera fase s'instal·laran 100 càmeres a Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) i Ponent (Lleida), dos dels centres assenyalats pel CPT. Les càmeres també funcionen ja a les cel·les d'aïllament –anomenades departament especial de règim tancat (DERT)–, on es poden viure situacions de màxima tensió. Són dues càmeres per cel·la que controla un funcionari. Les imatges estaran 6 mesos enregistrades i, en el cas de les sales d'escorcolls, on els interns estan nus, hi haurà una zona cega per respectar la integritat del pres. En cas necessari, però, es podria desxifrar i tenir accés a la totalitat de la imatge.

En una segona fase es completarà la instal·lació a totes les presons de Catalunya, un projecte que suposa una inversió de 600.000 euros. Als centres més nous, Puig de les Basses i Mas d'Enric, les càmeres ja hi estan instal·lades des de la seva creació, i la ràtio és d'una càmera per cada persona interna.

D'altra banda, la conselleria estudia adquirir càmeres subjectives, que portarien els funcionaris a sobre per enregistrar tot el que fan. Des del 2017, s'han obert cinc expedients disciplinaris a funcionaris de presons per maltractaments a interns, amb les respectives suspensions de sou i feina.