La pressió de la CUP fa traslladar l'Espanya-Israel de waterpolo fora de Barcelona

Després que la CUP de Barcelona demanés que el partit de waterpolo femení entre Espanya i Israel no es jugués a Barcelona, finalment es disputarà al CAR de Sant Cugat, segons ha informat a Twitter el director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet.

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que la decisió l'ha pres la Federació Espanyola de Natació, que els va comunicar ahir a la nit que el partit no es jugaria a la piscina Sant Jordi –estava previst per avui a les 20 hores– per "motius de seguretat i logística". Abans, el partit ja s'havia traslladat de Molins de Rei, on s'havia de disputar inicialment, a Barcelona pels mateixos motius. Des de la Federació Espanyola de Natació, més tard, van confirmar que el partit se celebrarà al CAR de Sant Cugat aquesta tarda a porta tancada.

La regidora de la CUP de Barcelona Eulàlia Reguant havia denunciat dilluns "la connivència, en el fons, amb règims com l'estat d'Israel, on es promou l'apartheid i on en reiterades ocasions s'ha utilitzat la violència contra esportistes palestins". La regidora va destacar que el de Barcelona "és un Ajuntament que normalment es posiciona en contra de l'apartheid i amb el poble palestí", i va recordar un viatge recent de Jaume Asens en solidaritat amb els palestins.

El conflicte va passar a ser qüestió d'estat quan la ministra d'Esports d'Israel, Miri Reguev, va demanar al seu homòleg espanyol, José Guirao, que intercedís per garantir que el partit es disputaria malgrat la pressió de la CUP i del moviment de boicot a l'estat d'Israel BDS. "Els moviments BDS [Boicot, Desinversió i Sancions] són clarament antisemites en la seva natura i treballen per perjudicar l'estat d'Israel i els seus ciutadans", va escriure la ministra, segons ha informat Efe, i va demanar que el partit es jugués a Molins de Rei "segons el pla original".

Revital Cohen Gluska, presidenta de l'Associació de Waterpolo Israeliana, va dir al Canal 10 de notícies que l'ambaixada d'Israel a Espanya li havia comunicat que el partit quedava anul·lat, segons deien el diari 'Times of Israel' i després l'agència Efe.



"Al principi vaig pensar que era alguna cosa interna d'ells però després, quan em va contactar l'ambaixada israeliana a Espanya, em van dir que l'Ajuntament havia cedit a la pressió de BDS", va afirmar. "Espero que no ens traslladin a una piscina d'entrenament. No ens espanta un públic hostil. Hem vingut a fer esport, no política", va afegir.



Cohen va dir que el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco Bravo, els havia trucat per disculpar-se i que l'alcalde de Molins del Rei també havia demanat perdó via Twitter pels inconvenients.