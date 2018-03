La pressió al Raval expulsa els narcopisos al Gòtic

El conflicte dels veïns del Raval amb els narcopisos ja fa més de dos anys que dura. La venda de droga des dels pisos ocupats del barri ha provocat un greu problema de salut pública i, evidentment, de convivència. Les mobilitzacions, però, no van començar fins al mes de juliol de l’any passat, quan els veïns van aprofitar un article del diari ARA per superar la por i sortir al carrer. Des d’aleshores s’han creat dues entitats veïnals que han organitzat cassolades, escraches davant dels narcopisos, calçotades reivindicatives i fins i tot narcotours. I la pressió ha funcionat. Les batudes dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana són constants i els veïns respiren una mica més tranquils. Actualment, hi ha 18 narcopisos actius, segons els veïns, una xifra alta, però inferior a la dels últims mesos.

Aquesta pressió, però, ha provocat que els traficants busquin altres zones i el Barri Gòtic ja ho està notant. Els veïns de l’altra banda de la Rambla havien detectat “moviments” en els últims mesos i ahir al matí van denunciar que ja tenien controlats cinc locals ocupats que servien per vendre i consumir droga. El punt més actiu de venda era a la plaça Traginers i el carrer Hostal del Sol. Ahir, però, cap a les 16.40 hores, agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, en una operació conjunta, van entrar simultàniament en aquests dos pisos i van sorprendre una dotzena de persones a dins consumint droga. Els agents van detenir dues persones i van decomissar 9 grams de cocaïna, 250 euros i dues balances de precisió. Abans d’entrar als dos pisos, els agents -alertats pels veïns- havien estat observant els dos edificis. Els comerciants del barri van explicar a l’ARA que durant les últimes dues setmanes “s’hi veien molts policies, però des de feia tres dies ja no”. En realitat, els agents seguien vigilant, però amb més discreció per garantir l’operació antidroga.

Roda de premsa a la porta

Poques hores abans, al migdia, la regidora del PDECat Mercè Homs havia fet allà mateix una roda de premsa per reclamar al govern d’Ada Colau “una acció contundent contra els que trafiquen”. La regidora, que ni s’imaginava que a la tarda es produiria la batuda policial, va reclamar “prevenció per evitar que el que ha passat al Raval passi també al Gòtic”. En els vint minuts que va durar la roda de premsa, els periodistes van veure com entraven en un dels locals unes sis persones.

Després de l’operació policial encara queden, segons les xifres dels veïns, tres locals més on es ven droga. Conscients que l’organització és vital per solucionar el problema, els veïns i sobretot els comerciants del barri han creat una Agrupació de Comerciants i Veïns Afectats pel Tràfic i Consum d’Estupefaents del Gòtic. “La intenció és que quan hàgim resolt aquest problema, deixarem l’agrupació”, diu un dels seus impulsors amb optimisme. Però després de l’experiència del Raval, tant els veïns com les administracions implicades tenen clar que aquest fenomen és difícil de solucionar, ja que calen ordres judicials per poder entrar als pisos ocupats i, sovint, no hi ha ni denúncia dels propietaris. Segons les xifres de l’Ajuntament, dels 269 habitatges buits que hi ha al Raval, dues terceres parts són de bancs o empreses. El problema dels grans tenidors és que triguen a saber que els han ocupat alguns locals i, en algunes ocasions, ni denuncien.

Robatoris al barri

“Des que han obert aquests narcopisos tenim baralles amb armes blanques aquí davant... és horrible i espanten els clients”, denunciava ahir un comerciant del Gòtic, que també va advertir que han augmentat els robatoris. L’últim es va produir diumenge a la matinada, quan dues persones van entrar al forn Yellow Bakery del carrer Regomir. “Van estar una hora a dins i ens van robar tots els diners”, lamenta la Leila, propietària del local. “Necessiten la dosi i estan tot el dia demanant almoina i, si poden, roben”, explica una altra comerciant.

A la plaça Traginers hi ha des de fa molts anys un grup de pidolaires que de tant en tant han provocat algun conflicte, però els diferents comerciants consultats insisteixen que és un fenomen diferent del dels narcotraficants i que no els genera tantes molèsties. A la zona també hi havia un punt, molt a prop d’una escola, on un grup de “camells de barri” venien poques quantitats de droga però ja no hi són. “Els pisos ara són tan cars que els petits camells van haver de marxar”, assegura un comerciant.