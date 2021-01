La pressió hospitalària pel covid-19 continua creixent i el risc de rebrot s'enfila per sobre de 600

Continua pujant la pressió hospitalària a les plantes catalanes. Aquest divendres hi ha 49 persones més hospitalitzades per covid-19 i 12 més a les UCI. És el que més preocupa als experts, segons el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que afirma que els ingressos no han parat de pujar de manera constant des del pont de la Puríssima i que preveu una situació complicada les setmanes vinents. "També Madrid podria començar a disparar-se, com ja passa a altres països d'Europa", ha afegit aquest divendres en una entrevista a SER Catalunya. Catalunya confirma el primer cas de la variant britànica del coronavirus

A més, el risc de rebrot s’ha enfilat 29 punts, fins als 615, una xifra que no s'assolia des de l'11 de novembre durant el pic de la segona onada, tot i que la velocitat de contagi (Rt) ha baixat una centèsima, fins a 1,46. Les morts i els casos diaris confirmats amb PCR o test d’antígens continuen disparats: Salut ha registrat 3.950 contagis nous, 1.642 més que ahir, i 42 morts més (-6). Tot i les xifres epidemiològiques negatives, s'han vacunat 13.000 persones en les últimes hores i ja sumen un total de 37.114.

Catalunya preveu rebre 5.800 dosis de la vacuna de Moderna la setmana que ve

Argimon no s'ha posicionat sobre si s'allargaran les mesures actuals més de deu dies i es manté a l'expectativa. "L’únic que vull veure és si aconseguim frenar la corba, no doblegar-la", ha dit amb preocupació, i ha admès que el Govern hauria d'explicar la normativa d'una manera més “reglada”, i separar la comunicació política de la tècnica. El secretari de Salut Pública ha insistit: "Si ens tanquem no ens contagiarem, però per fer això necessitem ajudes efectives”.

Escoles obertes dilluns

Argimon ha reiterat que les escoles reobriran aquest dilluns: "Hem d'intentar-ho, i si d'aquí tres setmanes no podem, replegarem". Si tot es complica, ha admès, ja es prendran les mesures que calgui, i ha recordat que les mateixes veus que ara demanen no tornar també es van posicionar en el mateix sentit al setembre. "Si els haguéssim fet cas, no hauríem obert les escoles", ha insistit. A més, ha puntualitzat que si bé la incidència actual és "molt alta", no s'ha arribat a les xifres de la segona onada, quan els centres van estar oberts.