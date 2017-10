El Suprem accepta que els presumptes piròmans de l'incendi d'Horta rebin un judici popular

El Tribunal Suprem (TS) ha fallat a favor dels presumptes piròmans de l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) i estima que siguin jutjats per un jurat popular. En la resolució dels recursos de cassació que havien presentat les seves defenses, l'alt tribunal considera que ha de prevaldre la llei vigent del moment que es van cometre els fets (juliol de 2009) i que no es aplicable la reforma del Codi Penal de 2015, en la qual l'Audiència de Tarragona sustentava la seva decisió de fer un judici amb tribunal professional. El Suprem insta a l'Audiència de Tarragona a refer els tràmits perquè la causa sigui enjudiciada per un jurat popular, fet que obligarà a refer tot el procediment. La fixació d'una data per al judici torna a quedar pendent i es retardarà l'enjudiciament del cas, possiblement, entre un i dos anys més.

El Suprem ha estimat els recursos de cassació presentats pels advocats de Juan Antonio Paz i Lorenzo Forner, els dos presumptes piròmans que haurien provocat l'incendi als Ports d'Horta de Sant Joan, el juliol de 2009, foc en qual van morir cinc bombers GRAF i un més va resultar greument ferit. Com havien fet ja quatre anys enrere, les defenses de Paz i Forner van recórrer la decisió de l'Audiència de Tarragona de celebrar el judici amb un jurat professional.

L'Audiència de Tarragona havia argumentat que la reforma del Codi Penal, que deixa sense efectes la Llei Orgànica del Tribunal Jurat (LOTJ 5/1995), encomana a jurats professionals l'enjudiciament dels delictes d'incendi forestal, "per la complexitat inherent d'aquest tipus de delictes i la necessitat que la investigació sigui el més àgil possible". El Suprem estima que la llei aplicable "és la vigent en el moment dels fets" i que, per tant, el delicte d'incendi sí és competència d'un jurat popular.

Els advocats defensors dels presumptes piròmans també havien al·legat davant del Suprem que no hi ha cap disposició legal que desestimi un jurat popular quan la causa "és complexa". Finalment, el TS ha qualificat "d'irrellevant" la "complexitat" del cas, un dels arguments de l'Audiència provincial per fer un judici professional. A més, basant-se en la seva pròpia jurisprudència, l'alt tribunal defensa que s'ha de jutjar un delicte d'incendi del qual deriven diversos delictes d'homicidi imprudent i de lesions.

Per tot plegat, la resolució del Suprem, a la qual ha tingut accés l'ACN, "anul·la i deixa sense efecte" el mandat del tribunal provincial. Com el cas no ha estat tramitat des del principi amb les normes procedimentals d'un jurat popular, el TS requereix que es faci ara. El judici, per tant, segons fonts de la defensa que ha consultat l'ACN, es podria retardar fins al 2019 o el 2020.