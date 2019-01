El jutge envia a presó tres dels cinc presumptes jihadistes detinguts a Barcelona i Igualada

Presó incondicional i sense fiança per tres dels cinc presumptes jihadistes detinguts a Barcelona i Igualada aquesta setmana per delictes d'integració en organització terrorista, enaltiment i autoadoctrinament. Així ho ha decidit el jutge Garcia Castellon, segons han informat fonts de l'Audiència Nacional, on aquest dijous han comparegut els detinguts. Els altres dos detinguts han quedat en llibertat, però se'ls ha retirat el passaport, tenen prohibit abandonar el país, i hauran de comparèixer setmanalment al jutjat. Tots cinc formaven part d'un grup de persones que volien cometre un atemptat, però que en cap moment van tenir la capacitat de fer-ho.

A banda d'aquests cinc, fins a dotze persones més havien quedat detingudes en la mateixa operació, malgrat que en aquest cas es dedicaven sobretot a robar, però van acabar en llibertat a l'espera de ser citats pel jutge.

Els Mossos d'Esquadra, que precisament aquest dijous s'han reunit de manera extraordinària en el gabinet de coordinació antiterrorista, estan ara analitzant tota la documentació intervinguda en els escorcolls d'Igualada i Barcelona per comprovar el grau de radicalització dels detinguts que no integraven el nucli dur del grup i a qui no se'ls atribueix d'entrada el delicte de terrorisme. La reunió ha estat presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de Mossos, Andreu Martínez, i ha comptat amb la presència d'alguns comissaris, com el cap del cos, Miquel Esquius, i el cap de la comissaria general d'informació, Manel Castellví.