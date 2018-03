La primavera arrencarà amb glaçades extenses

Avui a un quart de sis de la tarda començarà oficialment la primavera, però la nova estació s’iniciarà amb un ambient plenament hivernal. Una estranya situació tardana de nevades a cotes molt baixes i glaçades marcarà una setmana que ja serà l’última completa de març.

Aquest dimarts al matí s’aniran acabant les sorprenents emblanquinades de les últimes hores, i les clarianes guanyaran terreny. És probable que aquesta matinada la nevada hagi estat important en alguns punts alts de la Catalunya Central, i segurament la neu s’ha deixat veure fins i tot per sota dels 300 metres. Ahir al matí Protecció Civil va activar la prealerta del pla Neucat en vista de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i el Servei Català de Trànsit va prohibir el pas de camions entre la una de la matinada i les sis d’aquest matí en trams de l’A-2, la C-16, la C-17, la C-37, la C-25 i la C-58.

Pel que fa a aquesta tarda, els núvols aniran marxant, i al centre de la setmana el temps serà assolellat. L’element que cal tenir més en compte seran les glaçades.

Aquesta pròxima nit la temperatura ja caurà clarament sota zero en molts sectors de la Catalunya Central i del Pirineu i Prepirineu, però la nit amb més gelades s’entreveu que serà la de dimecres a dijous: demà passat de matinada la temperatura se situarà entre -1º i -5º en moltes comarques interiors, un fet molt perjudicial per a l’agricultura, en un moment que arbres i plantes ja s’han començat a desfer de les proteccions hivernals.

La tramuntana i el mestral augmentaran a més a més la sensació de fred. Els pròxims dos dies bufaran amb cops forts, però serà sobretot aquesta tarda i nit quan les ratxes podran superar els 100 quilòmetres per hora a l’Empordà i al Pirineu. Un panorama plenament d’hivern, tot i que la nit ja dura, a hores d’ara, dues hores i mitja menys que a mitjans de gener.

No hi ha símptomes a curt termini que el temps s’hagi de calmar. A cavall de divendres i dissabte s’entreveu el pas d’una altra borrasca activa que farà ploure i nevar de manera bastant extensa una vegada més.

L’anticicló, de vacances

La cota de neu podria tornar a baixar dels 1.000 metres a l’inici del cap de setmana. Probablement diumenge i dilluns el temps continurà sent variable, insegur i molt canviant, i, tot i que això ja és estirar molt el pronòstic, de moment sembla més probable que el sol pugui tenir més quota de cel cap al centre de la Setmana Santa.

L’ambient més d’hivern que de primavera continuarà predominant, tot i que en aquesta època de l’any el sol ja escalfa de debò i crema tant com a finals de setembre.

No hi ha indicadors clars d’una arrencada evident de la primavera com a mínim fins dilluns que ve, però això no vol dir que no puguem acabar la Setmana Santa amb màniga curta. Encara no hi ha res clar sobre el temps dels dies festius de Setmana Santa.