La primavera serà complicada per als al·lèrgics al pol·len tot i el fred tardà

La tornada a l’hivern d’aquests dies no evitarà que la primavera sigui complicada per als al·lèrgics al pol·len. Aquesta és la conclusió de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que preveu nivells de pol·len pel damunt de la mitjana de cara a les pròximes setmanes però sense arribar als extrems de l’any passat, quan la situació va ser molt complicada.

Les pluges i les nevades del febrer i del març i la previsió que la primavera sigui plujosa fan pensar que, quan les temperatures es normalitzin, les plantes posaran en marxa amb força el seu el procés de pol·linització.



"Com que la primavera serà relativament complicada, és important que la gent es diagnostiqui i comenci el tractament com més aviat millor”, ha explicat en una roda de premsa a l’ICTA-UAB la responsable de la XAC, Jordina Belmonte, que avisa que no vol "espantar més del compte" però que el pol·len arribarà "amb caràcter". En aquest sentit, es preveu que les persones que patiran més les pròximes setmanes seran les al·lèrgiques al pol·len del plàtan d'ombra, a les gramínies, a la parietària i a l’olivera.

A Catalunya, un milió i mig de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria, i en 4 de cada 10 casos està provocada per un pol·len, molts dels quals originats per la contaminació del nostre entorn. Aquestes patologies afecten actualment un 25% de la població dels països desenvolupats, i la previsió és que, de cara a l’any 2050, puguin afectar la meitat de la població. En aquest sentit, la XAC fa una crida als ajuntaments perquè no plantin a la via pública espècies ornamentals causants directes de moltes al·lèrgies, com ara el plàtan d’ombra i les gramínies.